Waarom motorrijders in Spanje opeens over de vluchtstrook mogen

Er zijn weinig dingen frustrerender dan in een file staan terwijl je op een zonnige dag met de motor onderweg bent. Je zit tenslotte op een voertuig dat smal genoeg is om zich langs stilstaand verkeer te wurmen, maar verkeersregels zijn doorgaans minder flexibel dan motorrijders zelf. In Spanje lijken ze daar nu anders over te denken.

Vluchtstrook wordt soms bonusstrook

Vanaf 1 oktober 2026 voert Spanje een nieuwe verkeersregel in waarmee motorrijders onder specifieke omstandigheden lekker de rechter vluchtstrook mogen gebruiken. Dus het speciale stukje wat normaal verboden terrein is, wordt in sommige situaties tijdelijk een legale ontsnappingsroute. Voordat je nu meteen denkt dat Spaanse motorrijders voortaan overal langs files mogen scheuren: zo simpel is het nou ook weer niet.

De regel geldt alleen wanneer er sprake is van file of langzaam rijdend verkeer. Bovendien moet het betreffende snelwegdeel expliciet zijn goedgekeurd door de Spaanse verkeersautoriteit, de Dirección General de Tráfico (DGT). En ook niet onbelangrijk: op de vluchtstrook geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Dus helaas, dit is geen vrijbrief om Marc Márquez na te doen op de snelweg.

Niet overal toegestaan

Een belangrijk detail is wel dat de regeling niet automatisch op alle Spaanse snelwegen geldt. Alleen trajecten die duidelijk zijn gemarkeerd mogen hiervoor worden gebruikt. Hoe deze signalering er nou precies uit gaat zien, is nog niet bekend. De DGT heeft het voorlopig alleen over “passende bewegwijzering”. Dat kan dus een extra bord worden, of een aanpassing aan bestaande signalering.

Het idee achter de maatregel is eigenlijk vrij simpel: minder opstopping, meer veiligheid. Door motoren uit de file te halen, moet de doorstroming verbeteren. Tegelijk denkt Spain dat motorrijders zo veiliger onderweg zijn dan wanneer ze op eigen initiatief tussen stilstaande auto’s door gaan slalommen.

Spanje kiest voor pragmatisme

De nieuwe file-regel maakt deel uit van een grote hervorming van de Spaanse verkeerswetgeving. Het is trouwens niet alleen maar fiësta want de eisen voor beschermende motorkleding worden juist aangescherpt.

Interessant is vooral de mentaliteitsverandering. Waar veel landen de vluchtstrook nog behandelen als heilige grond, kiest Spanje hier voor een wat meer pragmatische aanpak. Als motorrijders toch al proberen files te ontwijken, kun je dat misschien beter veilig reguleren dan krampachtig verbieden toch?

En eerlijk, wie ooit in de brandende Spaanse zon in een stilstaande file heeft gestaan met zijn motor, begrijpt best waarom een beetje extra bewegingsvrijheid ineens heel aantrekkelijk klinkt.

Via: Auto Motor und Sport

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