Nederland, stop met het aanleggen van EV-laadpalen!

Nu de hoge brandstofprijzen aantonen hoe snel er een energiecrisis kan ontstaan, wil ik het graag met je hebben over een probleem dat even in de spotlight stond, maar nu minder aandacht krijgt: het stroomnet. Terwijl de EV-transitie in volle gang is en wordt aangemoedigd, ontwikkelen we daarmee een probleem.

Aanleiding hiertoe is een onderzoek van de Duitse Vereniging van Energie- en Waterbedrijven dat ik tegenkwam op Automobilwoche . De studie toont aan: in Duitsland worden openbare laadpalen slechts 12 procent van de tijd gebruikt. Met andere woorden, ongeveer 88 procent van de laadpunten is op elk gegeven moment vrij. Dit komt doordat de infrastructuur harder groeit dan de EV- en PHEV-adoptie.

Het zette me aan het denken: hoe zit dat hier in Nederland? In mijn beleving staat er vrij vaak een EV aan de laadpaal, maar dat is dan ook op de piekmomenten (‘s ochtends tot het vertrek naar werk en ‘s avonds wanneer men terugkomt van het werk) . Mijn beleving is natuurlijk geen wetenschappelijk onderbouwde bron, dus zocht ik verder.

Nederlanders laden op slechte momenten

Daarvoor duik ik in het Nederlandse Laadonderzoek van 2025 . Hierin staan de laadgegevens van Nederlanders. Ik zie een grafiekje waaruit blijkt wanneer de piekmomenten zijn. En inderdaad: de niet-thuisladers starten het vaakst hun laadsessies tussen 07:00 en 10:00 uur en later tussen 16:00 en 18:00 uur. De laadsessies stoppen massaal tussen 07:00 en 09:30 en om 17:00 uur. Weinig actie rond de middag dus, precies op het moment dat het stroomnet even wat rust krijgt.

Vrije laadpalen in Nederland

Uit het Laadonderzoek van vorig jaar komt niet expliciet naar voren hoeveel procent van de tijd de palen niet gebruikt worden. Wel vertellen EV-rijders een heleboel andere zaken die hieraan verwant zijn. Zo zegt 59 procent van de EV-rijders dat de openbare laadpaal waar zij willen laden altijd of meestal beschikbaar is. Dit aantal groeit per jaar: in het Laadonderzoek 2024 was dat 55 procent en in het laadonderzoek 2023 nog 49 procent.

Da’s op zich niet onlogisch. Begin 2025 stonden er bijna 210.000 openbare laadpunten in Nederland. Dat is bijna 1 laadpaal voor 9 EV’s en PHEV’s in Nederland. Ter (niet helemaal representatieve, maar wel leuke) vergelijking: er is ongeveer 1 tankstation per 1.780 brandstofauto’s (exclusief hybrides) in Nederland.

De laadpalen bevinden zich overal. 95 procent van de EV-rijders heeft een laadpaal op vijf minuten lopen van huis. Gemiddeld hoeven de automobilisten maar 236 meter te lopen voor een laadpunt. Sterker nog, in het stedelijk gebied heeft 49 procent van de EV-rijders meer dan zes laadpunten op loopafstand.

Waarom is dit een probleem?

Zoals Wouter al aangaf is het laadmoment van de meeste EV-rijders niet lekker voor het stroomnet. Maar niet alleen het piekmoment, ook de hoeveelheid laadpalen is een probleem. Met zoveel laadplekken binnen een kleine straal geef je ook iedereen de kans om op hetzelfde moment op te laden. Fijn voor de EV-rijders, maar minder lekker voor het stroomnet en op den duur voor degenen met een huis dat draait op elektriciteit. En wat te denken van de industrie die moet vergroenen?

Om aan te geven hoeveel elektriciteit de laadpalen opeisen: volgens Enexis trekt één openbare laadpaal op vol vermogen evenveel stroom als drie tot vier huishoudens. Niet voor niks dat netbeheerders en provincies een boel openbare palen op minder vermogen zet tijdens piekmomenten.

Daarom moet de Nederlandse overheid even op de rem trappen wat betreft het aanleggen van laadpalen. Er zijn er nu echt wel meer dan genoeg voor de komende tijd.

