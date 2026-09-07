F1 heeft er na Monza een compleet nieuw probleem bij

Kimi Antonelli won gisteren op heroïsche wijze zijn thuisrace . Dat had heel anders kunnen lopen, bijvoorbeeld door zijn momentje in de grindbak bij bocht 2. Dit moment werd dan weer veroorzaakt door een probleem dat we eerder dit seizoen ook al tegenkwamen: kapot asfalt.

Antonelli was niet het eerste slachtoffer van de gebroken ondergrond. Max Verstappen merkte eerder in de race al dat de baan los begon te komen. Hij vertelt in de persconferentie : “Ik had een spannend moment in bocht twee, omdat het asfalt daar open begon te breken. Ik ging bijna van de baan omdat ik zeg maar de afval van het asfalt op pikte.’’

Met nog een paar ronden te gaan, had Antonelli hetzelfde probleem. Echter, Antonelli zat al wat verder richting de grindbak, omdat hij Russell naast zich had. De Italiaanse Merc-rijder gleed over de stukken gebroken asfalt zo het grind in. Gelukkig voor hem had hij genoeg snelheid om vlug uit de bak vol steentjes te komen en alsnog te winnen.

Waar komt het kapotte asfalt vandaan?

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een kapotte baan zorgt voor hachelijke momenten. Bij de GP van Monaco was het de laatste bocht waar het asfalt openbrak. Het bracht in ieder geval een einde aan de race van Lance Stroll en later ook aan die van Leclerc, al legde Leclerc de schuld bij zijn remmen.

Hoe dan ook, het is nu al voor de twee keer dat een baan spontaan openbreekt en de rest asfalt voor problemen zorgen. Waar komen die problemen ineens vandaan? Ik ben er in gedoken en heb een gemene deler gevonden: nieuw asfalt.

Het probleem

Zowel in de laatste bocht van het stratencircuit in Monte-Carlo als in het tweede gedeelte van Variante Prima op Monza is het opengebroken gedeelte van de baan kortgeleden vernieuwd. Dit nieuwe asfalt heeft specifieke omstandigheden nodig om goed uit te harden. Onder extreme belasting liet het bindmiddel los, waardoor het gesteente losliet. En die extreme belasting, die krijgen allebei de stukken asfalt waar het mis ging.

Beide delen zijn acceleratiezones waar coureurs vol op het gas gaan richting een lang stuk vol gas. Nu de elektromotor een nog grotere rol speelt is het koppel van de F1-auto’s nog verder gegroeid dan voorheen. De combinatie van dit gigantische koppel en de tractie op de achteras zorgen ronde na ronde voor een immense druk op het wegdek.

Terugkijkend in de fotoalbums van de verschillende teams valt op: het asfalt ziet er al op vrijdag niet geweldig uit in die bocht. De afbeeldingen hieronder zijn alle vier van voor zondag. Je ziet er het puin rondvliegen en dat zijn niet alleen maar rubberresten van de banden. Daarvoor liggen de deeltjes te dicht op de ideale racelijn. Ik heb de coureurs er toen niet over gehoord, dus wellicht dat het toen de grip nog niet beïnvloedde.









Vooral deze week belangrijk!

Dit onderwerp lijkt me zeker nu erg relevant voor de FIA en FOM. De F1 rijdt dit weekend en wel op de Madring in Madrid, een nog maar net aangelegde stratenbaan in de Spaanse hoofdstad. Hopelijk voor de organisatie is het verse asfalt daar al genoeg gehecht en sterk genoeg om de krachten van de F1-monsters aan te kunnen. Anders kunnen ze, om deze en verschillende andere redenen, de GP van Spanje in Madrid maar beter schrappen .