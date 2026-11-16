Waarom rijdt Rob Jetten in een BMW met dikke V8?

Rob Jetten heeft het druk met coalitieoverleg. Daar gaan we het nu even niet over hebben, maar wel over de auto waarmee hij arriveerde: een dikke BMW X5 M60i. Terwijl heel Nederland elektrisch moet rijden, rijdt Jetten gewoon in een dikke bak met V8. Het is niet eerlijk!

Dat is wel een beetje het sentiment wat op social media heerst naar aanleiding van deze auto. Daarmee geeft onze groene premier natuurlijk niet bepaald het goede voorbeeld. Een X5 M60i heeft een dikke V8 en een uitstoot van 270 gram per kilometer.

DKDB

Nu is het heel verleidelijk om moord en brand te roepen, maar is dat wel terecht? Om te beginnen is dit niet de persoonlijke dienstauto van Jetten, maar een auto van de DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging). Dit zijn de dikke burgerauto’s die je weleens met blauwe zwaailichten voorbij ziet scheuren op de snelweg.

De auto’s van de DKDB (onderdeel van de politie) worden gebruikt om bijvoorbeeld leden van het Koninklijk Huis, buitenlandse staatshoofden of bedreigde personen heelhuids van A naar B te brengen. Eerder dit jaar werd Geert Wilders gespot in exact dezelfde BMW X5 M60i (zie video). De auto is dus ook gepantserd, zoals je kunt zien aan de dikke randen rondom de ruiten.\

Waarom geen EV?

De vraag is dus niet zozeer waarom Rob Jetten niet elektrisch rijdt, maar waarom de DKDB niet elektrisch rijdt. Dat heeft er vast iets mee te maken dat er weinig gepantserde elektrische auto’s zijn. Er is wel de BMW i7 Protection, maar die voldoet misschien weer niet aan bepaalde eisen. En het doet er eigenlijk ook niet zoveel toe: die paar auto’s van de DKDB gaan sowieso niet het verschil maken voor de uitstoot in Nederland.

Dat gezegd hebbende: Rob Jetten zou natuurlijk wel het goede voorbeeld kunnen geven als hij in een niet-gepantserde auto wordt gereden. Zijn normale dienstwagens zijn vaak dikke A8’s en S-Klasses. Dat zou wél prima een EV kunnen zijn.