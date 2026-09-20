Zo is een EV opladen DUURDER dan een benzineauto tanken

Wie denkt aan elektrisch rijden, denkt al snel aan milieuvriendelijkheid en flink besparen op brandstofkosten. Waar een volle tank benzine alsmaar duurder wordt, laad je de accu van een EV thuis of bij een paal in de wijk op voor een fractie van dat tankbedrag. Toch schrikken veel EV-rijders wanneer ze voor het eerst de factuur van een snellader langs de snelweg bekijken.

In sommige scenario's is de kilowattuurprijs bij een snellader zelfs zo hoog dat je per kilometer duurder uit bent dan wanneer je op benzine rijdt. Hoe zit dit precies, wat zijn de cijfers en wanneer slaat de weegschaal door?

De kosten op een rij: snelladen vs. benzine tanken

Om te begrijpen waarom snelladen prijzig kan uitvallen, kijken we naar de gemiddelde kilometerkosten van een middelgrote elektrische auto versus een moderne benzineauto.

Benzineauto

Stel dat je in een benzine-, of mild-hybride auto van mijn part rijdt die 1 op 16 verbruikt (6,25 liter per 100 km). Met een gemiddelde benzineprijs van 2,333 euro per liter kost één kilometer je circa 0,146 euro.

EV: publieke laadpaal

Een gemiddelde EV verbruikt in de praktijk zo'n 18 kWh per 100 km. Laad je op straat tegen een gemiddeld AC-tarief van 0,45 euro per kWh, dan kost één kilometer je 0,081 euro. Elektrisch rijden is in dit geval ruim 55 procent goedkoper dan benzine.

EV: snellader

Rijd je langs de snelweg en koppel je aan bij een merkloze of incidentele snellader zonder abonnement, dan kan de prijs per kWh oplopen tot 0,85 euro [hoofdfoto bij een Frans snellaadstation ter illustratie]. Met hetzelfde verbruik van 18 kWh per 100 km stijgt de kilometerprijs naar 0,153 euro en dus duurder dan rijden op benzine. Incidenteel snelladen langs de snelweg zonder abonnement maakt de kilometerprijs van een elektrische auto op dat moment duurder dan rijden op benzine.

Benzine EV: publieke laadpaal EV: snellader Verbruik per 100 kilometer 6,25 liter 18 kWh 18 kWh Verbruik per kilometer 0,0625 liter 0,18 kWh 0,18 kWh Kosten per 100 kilometer € 14,58 € 15,30 €8,10 Kosten per kilometer € 0,146 € 0,081 € 0,153

Waarom is snelladen zo duur?

Dat snelladen aanzienlijk prijziger is dan thuis of bij de straatpaal laden, heeft een aantal duidelijke redenen. Een snellaadstation neerzetten met vermogens van 150 kW tot 400 kW vereist miljoeneninvesteringen in zware transformatoren, koelsystemen en een dure verzwaarde netaansluiting. Die willen de bedrijven natuurlijk zo snel mogelijk terugverdienen.

Net zoals een pak melk bij een tankstation langs de snelweg duurder is dan in de supermarkt, betaal je bij snelladers voor de locatie en de snelheid. Wie aankomt rijden en direct via een PIN-transactie of universele laadpas afrekent, betaalt dus de hoofdprijs.

Dan moet je nog rekening houden met het extra verbruik van je EV. In de koudere maanden stijgt het stroomverbruik tot wel 20 à 30 procent door accuverwarming en cabineverwarming. Als je in de winter met een hoger verbruik moet snelladen tegen een hoog kWh-tarief, lopen de kilometerkosten extra hard op.

Hoe voorkom je dat je te veel betaalt bij de snellader?

Dat snelladen incidenteel duurder kan zijn dan benzine, betekent niet dat elektrisch rijden onbetaalbaar hoeft te worden. Met een paar slimme keuzes druk je de snellaadkosten direct. Ga je bijvoorbeeld op vakantie of maak je veel snelwegkilometers? Er zijn partijen die een maandabonnement aanbieden. Voor een paar euro per maand of een vast bedrag daalt de kWh-prijs bij de snellader direct met wat centen.

Ben daarnaast spaarzaam met het gebruik van de snellader. Dat doe je niet alleen voor de gezondheid van je accu, maar ook voor je portemonnee op korte termijn. Gebruik de snellader alleen om het minimale percentage te laden dat je nodig hebt om je eindbestemming te bereiken. Zodra je parkeert bij een hotel, parkeergarage of openbare straatpaal, laad je de accu af tegen het normale, lage AC-tarief.

Conclusie

Is snelladen duurder dan benzine rijden? Als je er niet over nadenkt en zomaar wat doen, dan wel. Wie zonder abonnement "ad-hoc" inplugt bij een dure snellader langs de snelweg en vlot doorrijdt, is per kilometer inderdaad meer geld kwijt dan bij de benzinepomp.

Voor wie de snellader echter alleen gebruikt als hulpmiddel tijdens lange ritten — en slimmer laadt met de juiste abonnementen of laadpassen — blijft elektrisch rijden onder de streep nog altijd een fikse besparing op de maandelijkse brandstofkosten.

Bronnen: CBS , ANWB , Laadpas.net , Travelcard

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