Subsidie voor EV-occasions kan verkopers rijker maken

Hoe krijgen we iedereen in een tweedehands EV? Simpel natuurlijk. Je gooit er gewoon een lading aankoopsubsidie tegenaan. De overheid geeft wat geld, koper is blij, en die arme verbrandingsmotor doet nog een stapje naar de shredder. Er is alleen één probleem. Volgens een nieuwe analyse kan zo’n subsidie namelijk precies het tegenovergestelde effect hebben.

Meer subsidie, duurdere auto?

Het zal je niet ontgaan zijn dat de markt voor tweedehands EV's flink aan het groeien is. Bij onze Duitse buren was in augustus 2026 al 5,3 procent van alle gebruikte auto's die van eigenaar wisselden volledig elektrisch. Dat is een aardige groei want een jaartje eerder was nog maar 3,9 procent. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat de stekkertrekker steeds populairder wordt op de tweedehands markt. De belangstelling groeit dus lekker, maar het aanbod kan die groei niet zo 1,2,3 bijbenen.

En volgens het Duitse Agora Verkehrswende zit daar dus het probleem. Want als de overheid met een aankoopsubsidie aan komt zetten terwijl er de tweedehands EV's beperkt beschikbaar zijn krijg je dus nog meer vraag. Als verkoper weet jij natuurlijk dat de kopers extra centjes te besteden hebben en dan gooi jij vervolgens lekker de prijs omhoog.

En het blijft niet eens meer bij een theorie. Afgelopen jaar stegen tussen de vraagprijzen van tweedehands EV's tussen maart en juni in Duitsland met ongeveer 15 procent. Vooral de occasions onder de 25.000 euro werden schaarser.

Geen goed idee

En dat is trouwens nog niet alles. Want naast bovenstaande situatie verdwijnen er ook enorm veel EV's over de grens. Zo'n 33.700 elektrische occasions verlieten Duitsland in de eerste helft van 2026. Dat klinkt nog heftiger als je je bedenkt dat er maar 4.700 auto's zijn geïmporteerd. Waar die auto's dan allemaal heen gaan? Voornamelijk Nederland, Denemarken, Finland en België.

Dit helpt natuurlijk niet mee en kan volgens Agora het aanbod alleen nog meer verder onder druk zetten. En daar stoppen de problemen niet. Want door de lagere verkoop van nieuwe EV's in 2024 zullen er ook weer minder leaseauto's beschikbaar worden voor de tweedehands markt.

Om deze redenen ziet Agora de subsidie dus als een slecht plan. En daar hebben ze natuurlijk wel een beetje gelijk in. Zij zien zelf meer in een soort laadtegoed waarmee huishoudens zonder een eigen laadpaal geholpen kunnen worden. Daarmee zou je dan het elektrisch rijden stimuleren zonder allemaal trucjes met de aankoopprijs uit te moeten halen.

Het uiteindelijk doel is natuurlijk dat een tweedehands EV gewoon goedkoper wordt. Maar als je mensen 3.000 extra gaat geven voor een EV en vervolgens ontdekt dat de verkoper precies 3.000 meer vraagt voor zijn EV, wie hou je dan voor gek?

Via: Auto Motor und Sport

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