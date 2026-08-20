Waarom Taylor Swift indirect voor meer verkeersongelukken zorgt

Je favoriete artiest dropt om middernacht een nieuw album. En wat doe je? Juist. Niet wachten tot je vanavond rustig op de bank zit met een koptelefoon. Nee joh, die plaat moet natuurlijk meteen aan tijdens de ochtendrit. Volume omhoog, Spotify open en ondertussen nog even kijken welk nummer je nou eigenlijk hoort. Volgens een opvallend Amerikaans onderzoek is dat misschien niet het beste idee voor de verkeersveiligheid.

Nieuwe plaat, meer ellende?

Onderzoekers keken naar de releasedagen van tien grote albums uit de periode 2017 tot en met 2022 en legden die naast Amerikaanse verkeersgegevens. Onder de artiesten bevinden zich onder meer Traylor Swift, Drake, Bad Bunny, Kendrick Lamar en Harry Styles. Op de dagen waarop zo'n mega album verscheen, schoot het aantal muziekstreams gemiddeld 43 procent omhoog. Dat is natuurlijk niet heel vreemd want miljoenen mensen willen natuurlijk meteen weten of hun favoriete artiest nog steeds muziek kan maken.

Opvallender is wat er tegelijkertijd op de weg gebeurde. Het aantal verkeersdoden lag volgens de onderzoekers 15,1 procent hoger dan op vergelijkbare dagen rondom de release. Dat komt neer op gemiddeld 18,2 extra verkeersdoden per releasedag. Over de tien onderzochte albums zouden dat ongeveer 182 extra verkeersdoden zijn. Dat is toch een behoorlijk heftige bijwerking van het feit dat iedereen per se nummer zeven moet skippen terwijl hij met 120 km/u op de linkerbaan rijdt.

Spotify bedienen met één hand

De onderzoekers denken dat afleiding een mogelijke verklaring kan zijn. Nieuwe muziek luisteren is natuurlijk niet het probleem. Het wordt pas leuk als je tijdens het rijden besluit dat je toch liever nummer vier nog een keer wilt horen, even moet kijken wie er op track negen meespeelt of alvast het hele album in drie verschillende playlists wilt zetten.

Opvallend genoeg was de stijging volgens het onderzoek sterker onder jongere en mannelijke bestuurders. Ook bij dodelijke ongelukken waarbij iemand alleen in de auto zat, was het verband groter. Ook bij helder weer en bij ongevallen zonder alcohol was het verband sterker. Geen regen, geen gladheid en geen avondje met net iets te veel alcoholische versnaperingen. Een telefoon en een nieuw album kunnen blijkbaar al genoeg afleiding opleveren.

Geef de artiesten niet meteen de schuld

Voordat de fans met hooivorken en fakkels richting de artiesten trekken: het onderzoek bewijst niet dat een nieuw album rechtstreeks voor extra verkeersdoden zorgt. Er is sprake van een statistisch verband. De onderzoekers kunnen bijvoorbeeld niet aantonen dat bestuurders daadwerkelijk meer met Spotify of hun telefoon zaten te rommelen.

Er kunnen dus ook andere factoren meespelen. Bovendien gaat het onderzoek alleen over Amerikaanse gegevens en dodelijke ongevallen. Toch is de gedachte niet heel gek ofzo. Als op één dag miljoenen mensen massaal nieuwe muziek gaan luisteren, zullen daar ongetwijfeld ook automobilisten tussen zitten die vinden dat ze nu meteen moeten weten of nummertje zes beter is dan nummertje vijf.

Dus de volgende keer dat je favoriete artiest een nieuw album dropt: zet dat ding gewoon aan voordat je wegrijdt. Dan kun je onderweg zo hard meeschreeuwen als je wilt. Zolang je Spotify-playlist maar niet interessanter wordt dan de vrachtwagen die voor je rijdt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws