Waarom veel Nederlanders graag in een stilstaande auto zitten

Chinezen zien een auto vaak als een werk- en rustplek die toevallig ook kan rijden. Daarom ligt de focus bij Chinese auto’s minder op rijeigenschappen en meer op schermen, infotainment en luxe. Maar zijn Nederlanders wel zo anders dan Chinezen?

Uit een kersvers onderzoek van Marktplaats blijkt dat veel Nederlanders hun auto ook gebruiken voor heel andere zaken dan rijden. Een op de vijf Nederlanders werkt bijvoorbeeld wel eens in de auto, zo blijkt uit het onderzoek. Mannen doen dit vaker dan vrouwen (28% versus 16%), workaholics dat ze zijn.

Online meetings

Mensen vinden de auto bijvoorbeeld een handige plek om online meetings te doen. Althans, 16% van de mensen vindt dat. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek: je hebt een prima stoel en je hebt geen last van partners of kinderen die opeens binnen komen stormen of kabaal maken.

Verder zijn er ook nog mensen die gewoon voor de lol in een stilstaande auto zitten, bijvoorbeeld om naar muziek of een podcast te luisteren (de Autoblog Podcast waarschijnlijk). Dit doet 30% van de ondervraagden weleens. Ook knapt een kwart van de Nederlanders wel eens een uiltje in de auto. Mannen doen dit een stuk vaker dan vrouwen (31% vs. 19%). Overigens kunnen we nog wel een activiteit bedenken die je in een stilstaande auto kunt doen, maar die is niet meegenomen in het onderzoek.

Diepe gesprekken

Als je aan het rijden bent kun je niet al te gekke dingen doen, maar natuurlijk wel praten. Daar is de auto ook uitermate geschikt voor, volgens veel mensen. 39% geeft aan dat de auto dé plek is voor goede gesprekken. 19% vindt de auto zelf een betere plek om gesprekken te voeren dan welke andere plek ook.

Kortom: de auto is voor veel dingen een handige plek, waar je lekker afgezonderd bent van de rest van de wereld. Waar heb je eigenlijk nog een huis voor nodig? Daar kun je niet eens mee rijden.

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