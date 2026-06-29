Waarom waterstofauto's al total loss zijn voor hun pensioen

Waterstof was jarenlang het toekomstidee van de auto-industrie. Schoon rijden, tanken in een paar minuten en geen gigantisch accupakket onder de vloer, het klonk eigenlijk ook te mooi om waar te zijn. Achteraf was dat misschien ook wel zo. Want alsof waterstofauto’s het al niet moeilijk genoeg hadden, duikt er nu nóg een probleem op. En dat probleem zit letterlijk onder de auto verstopt.

De tank tikt mee

De brandstofcel zelf is niet eens het grootste probleem. Nee, het echte probleem zijn de waterstoftanks. Die tanks zijn namelijk gemaakt van extreem sterke CFRP-composieten (koolstofvezelversterkte kunststoffen) en moeten bestand zijn tegen drukken van 350 tot 700 bar. Even ter vergelijking: een gemiddelde autoband zit rond de 2,5 bar. Ik hoef je dus niet uit te leggen dat een lekkage op deze plek best rommelig kan worden.

Volgens de internationale UN/ECE 134-norm mogen zulke tanks momenteel slechts 15 tot maximaal 20 jaar worden gebruikt. Daarna vervalt de gebruiksgoedkeuring, omdat slijtage, veroudering en temperatuurschommelingen de lekdichtheid kunnen aantasten. Dus eigenlijk: na anderhalf tot twee decennia houdt de tank er juridisch mee op. En dan krijg je dure grapjes. Hele dure.

Vervanging van zo’n tanksysteem is namelijk best complex en kost naar verwachting al snel tienduizenden euro’s. Bij oudere modellen, zoals vroege exemplaren van de bekende Toyota Mirai of de Hyundai ix35 Fuel Cell, kan die operatie duurder worden dan de complete restwaarde van de auto. Economisch total loss dus.

Alsof infrastructuur nog niet erg genoeg was

Alsof dat niet pijnlijk genoeg is voor de arme waterstofauto, blijft het klassieke waterstofprobleem natuurlijk ook nog bestaan. Precies, tankstations. In Nederland zijn momenteel slechts 23 waterstoftankstations. En nee, die staan niet gezellig om de hoek. Ze liggen vooral langs grote verkeerscorridors, waardoor waterstof rijden buiten die regio’s al snel een soort logistiek spelletje wordt.

En dat zie je natuurlijk weer terug in de verkoopcijfers. Vorig jaar werd in Nederland welgeteld één nieuwe Mirai verkocht. Eén. Dat is ongeveer net zo veel als het aantal mensen dat actief op zoek is naar een handgeschakelde diesel-cabrio. Zelfs in Duitsland, Europa’s grootste automarkt, rijden slechts zo’n 1.500 waterstofauto's rond, en een flink deel daarvan is zelfs nog in handen van bedrijven, overheden of fabrikanten zelf. Het is ook allemaal wat!

BMW gelooft nog, maar de markt niet echt

En inderdaad, er zijn nog merken die het hele idee nog niet hebben opgegeven. BMW wil vanaf 2028 de opvolger van de BMW X5 ook weer met waterstof aanbieden. BMW blijft dus echt nog opvallend trouw aan waterstof, terwijl merken als Volkswagen en Audi dit soort ambities grotendeels hebben laten varen.

De brandstofcel heeft nog altijd duidelijke en hele interessante voordelen. Tijdens het rijden komt er alleen waterdamp uit het uitlaatje en tanken duurt slechts een paar minuten. Vooral voor zwaar transport blijft het interessant. Maar bij personenauto’s wordt het verhaal toch echt steeds moeilijker.

Hoge kosten, nauwelijks infrastructuur, een hele beperkte vraag én nu dus tanks met een houdbaarheidsdatum. Het maakt de businesscase er nou niet bepaald aantrekkelijker op. Misschien is dat ook wel de pijnlijke conclusie. Waterstof leek ooit hét alternatief voor batterij-elektrisch rijden. Maar terwijl EV’s razendsnel opgroeien, lijkt waterstof bij personenauto’s steeds meer een technologie die vooral heel veel belofte had. En heel weinig kopers.

Bron: Blick