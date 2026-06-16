Opgepast, neem even NIET je Aston Martin Valkyrie mee naar werk

Met een Aston Martin Valkyrie maak je een groot compromis qua dagelijkse bruikbaarheid voor circuitgebruik. De kans is dus klein dat je er dagelijks mee naar werk rijdt. Mocht je dat wel doen: even opletten. Er staat nu namelijk een terugroepactie open voor de Aston Martin Valkyrie.

Het was 2016 dat we voor het eerst iets te horen kregen van wat intern Project Nebula heette. Dat is een bestaande term, maar staat in dit geval voor Newey, Red Bull en Aston Martin. Toen Aston Martin nog geen eigen F1-team was maar zich associeerde met Red Bull, kwam het idee om meesterbrein Adrian Newey te gebruiken voor een ultieme straatauto. De AM-RB001 die in 2016 onthuld werd, was een soort ruimteschip. Met de belofte van F1-achtige hybridekracht, een V12 van Cosworth en buitenaardse aerodynamica. Waarvan akte.

In 2017 werd duidelijk dat het ding in productie zou gaan als Aston Martin Valkyrie. De 6.5 liter Cosworth V12 goed voor 1.176 pk en dankzij die aerodynamica kon je er bloedsnel mee de hoek om. Er werden 275 stuks gebouwd en die mochten lekker duur worden: minder dan 2,5 miljoen euro hoef je niet te verwachten.

Moeilijk in de omgang

De kans dat een Valkyrie-eigenaar dit leest is klein (maar nooit 0), maar stel dat je Fernando Alonso bent: het is al een auto die je waarschijnlijk niet gebruikt om naar de winkels te rijden. Hij is krap van binnen, elk stoepje is een muur, zicht rondom is weinig, op snelheid is 'ie lawaaiig en dan is er nog de potentie voor moeilijke reparaties. Voor onderhoud kan je maar op een paar plekken terecht, niet eens bij de Aston-dealer. Zelfs de krik om de Valkyrie in de lucht te krijgen is uniek voor die auto: er gaan verhalen van een Amerikaanse Valkyrie-eigenaar in Los Angeles die zelfs voor een lekke band zijn auto naar New York moet verschepen, de enige plek in de VS waar ze die krik (en de speciale gereedschappen) hebben.

Terugroepactie

Over Valkyrie-eigenaren in de VS gesproken: daar specifiek moet je even met je andere auto rijden de komende tijd. Er is een terugroepactie uitgeroepen voor de speciale Aston. Van de 51 auto's aan die kant van de plas specifiek zeven exemplaren. Het betreft namelijk de Valkyries met het circuit-pakket. Het probleem zit hem in remvloeistof, specifiek de remcilinder. De afdichting daarvan kan veroorzaken dat remvloeistof lekt, wat de remmen dusdanig aantast dat ze te heet worden. Dat resulteert weer in zulke hete remmen dat het koolstofvezel gedeelte in de wielkasten vlam kan vatten. "En dat motten we nie hebben".

Circuitgevaar

We gaan trouwens wel heel even terugkomen op het feit dat je even niet met je Aston Martin Valkyrie naar werk mag: eigenlijk wordt dat niet afgeraden in de terugroepactie. De kracht benodigd om de remmen te 'oververhitten' kan volgens het overheidsorgaan in de VS 'enkel bereikt worden op het circuit'. Dat klinkt als een uitdaging. De Valkyrie kan dus juist even niet gebruikt worden in zijn natuurlijke habitat: het circuit. Afijn, als je ruim 3 miljoen euro hebt te spenderen, heb je vast nog wel een andere auto.

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