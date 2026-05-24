Wat kost een beetje Mercedes-AMG GT 4-door Coupe op Marktplaats eigenlijk?

Afgelopen week was de onthulling van de eerste volledig elektrische fabricatie door Mercedes AMG. De AMG GT 4-door Coupé. Wat voorheen een ronkende verbrandingsmotor huisveste, heeft nu een accu en elektromotor gekregen. Hoog tijd om Marktplaats door te spitten voor de oude vertrouwde benzine slurpende vierdeurs GT’s.

De goedkoopste ‘instapper’

Sinds 2018 werd de AMG GT 4-door geleverd. Dit specifieke model komt uit 2019 en heeft 130.000 km gereden. Het had erger gekund als goedkoopste model. De minst dure is helaas niet zo eentje met die lekkere vier liter V8. Het is er eentje met de drie liter grote zescilinder in lijn, met 367 pk zeker niet mis. Het is een zogenoemde AMG 43 met 4MATIC+. Die je in net geen vijf seconden naar de 100 km/u brengt. Als je dan dat gebrul uit je AMG uitlaat op een gegeven moment zat bent, kan je als alternatief via je Burmester audio installatie een nummertje opzetten.

De buitenkant is aangepakt zodat hij lijkt op zijn grote broer, de 63 variant. De badges zijn verwijderd en de agressieve optische componenten zijn aangepakt zodat de 43 wat meer lijkt op het topmodel. Maar zoals de kenners zien, dit model heeft de ronde uitlaten, wat kenmerkend is voor een 43 of 53 variant. Al met al betaal je voor deze GT een 68.950 euro. Dus zeg het maar, wordt het deze ? Of toch iets meer doorsparen en dan de echte AMG aanschaffen met die lekkere V8?









De goedkoopste met V8

De met vier liter V8 aangedreven AMG GT 4-door Coupé 63S 4MATIC+( kon dat niet korter?) kan natuurlijk ook niet ontbreken uit dit lijstje. Hij komt uit hetzelfde bouwjaar als zijn kleine broertje, 2019. Met 162.000 km is het verschil met de 43 variant ook niet veel. Hij kost 10.000 euro duurder, net geen 80.000 euro. Even doorsparen en je hebt de dikkere versie dus.

Wat krijg je nog meer voor die prijs, hoor ik je denken? Je krijgt bijna het dubbele aan vermogen, een dikke 639 pk die naar alle vier de wielen gaat. Ook goed om te weten: de auto rijdt, remt en schakelt 100% aldus de verkoper. Toch fijn om te weten.

Er zit vrijwel alles op wat je kan bedenken, van het optische Night pakket wat je extra getint glas achter geeft. Tot het uitgebreide rijassistentiepakket. Ook deze occasion heeft de Burmester audio-installatie.

Dus wat wordt het? Toch deze dikkere variant ? Of als je toch bezig bent, de duurste?









De duurste

Er blijft altijd baas boven baas natuurlijk. Zoals we op de redactie vaak zeggen, een paar honderd pk extra, daar wordt elke auto beter van. Zo lopen de pk’s nu op tot 843 pk. Het kan niet tippen aan de 1.169 pk van de vernieuwde volledig elektrische variant . In de basis is deze occasion hetzelfde motorisch als de eerder genoemde 63 S. Toegevoegd is de E-Performance. Wat inhoudt dat er extra pk’s bijkomen door een elektromotor die een continu vermogen heeft van 95 pk en een piekvermogen van 204 pk. En 1.400 Nm aan koppel wordt gegenereerd.

Om de 2280 kg tot stilstand te krijgen zitten er keramische remmen achter de 21 inch lichtmetalen velgen. Zoals de twee eerder genoemde GT’s zit ook hier de Burmester audio installatie in.













De allergrootste broer van de drie heeft een stuk minder kilometers gelopen dan de andere, maar welgeteld 8.997 kilometers. In combinatie met dat hij in 2025 is gebouwd maakt de duurdere verkoopprijs. Voor 229.950 euro mag je hem meenemen. Nieuw gaan ze vanaf de 282.752 euro, er is dus flink afgeschreven door de eerste eigenaar. Hij staat hier te koop.