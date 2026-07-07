De baby G-Klasse krijgt een wel heel bijzonder paspoort

Een G-Klasse hoort natuurlijk uit Duitsland te komen. Net zoals een baguette uit Frankrijk en pizza uit Italië. Toch lijkt Mercedes dat straks helemaal niet te interesseren. De langverwachte baby G-Klasse krijgt namelijk waarschijnlijk een ander paspoort. En daar is een heel simpele reden voor.

Goedkoper bouwen

Volgens Automotive News Europe wordt de compacte en schattige G-Klasse vanaf volgend jaar gebouwd in de Mercedes-fabriek in Kecskemét, Hongarije, en dus niet in Duitsland. Mercedes investeert daar zo'n 1 miljard euro om de fabriek eens even lekker uit te breiden. De productiecapaciteit groeit dan naar 300.000 tot 400.000 auto's per jaar, waarmee het de grootste Mercedes-fabriek van Europa moet worden. Waarom? Geld natuurlijk.

Lonen liggen in Hongarije aanzienlijk lager dan in Duitsland. Voor een relatief betaalbaar model als de baby G-Klasse zijn de marges kleiner dan bij de 'echte' G-Klasse. Iedere euro die Mercedes tijdens de productie bespaart, is mooi meegenomen.

Niet alleen elektrisch

Opvallend genoeg was het originele plan om de kleine G alleen als EV op de markt te brengen. Maar Mercedes kwam daar toch op terug aangezien de vraag naar elektrische auto's toch iets minder hard groeit dan verwacht. Om die reden komt er dus óók een hybride variant.

Die zou gebruik kunnen maken van dezelfde aandrijflijn als de nieuwe CLA: een 1,5-liter benzinemotortje met wat elektrische hulp. Samen goed voor ongeveer 208 pk en 380 Nm. Daarnaast verschijnt er een volledig elektrische versie met een 85 kWh-accupakket en een actieradius tot zo'n 724 kilometer (WLTP).

Minder Duits dan gedacht

Overigens is het idee van een G-Klasse die niet uit Duitsland komt echt minder vreemd dan het klinkt. De huidige, grote G-Klasse wordt namelijk ook niet in Duitsland gebouwd, maar in Graz, Oostenrijk, bij Magna Steyr. Kortom: het 'Made in Germany'-gevoel is bij de G-Klasse al langer niet helemaal wat het lijkt.

De compacte baksteen wordt waarschijnlijk in 2027 onthuld. En hoewel hij echt een stuk kleiner én goedkoper zal worden dan zijn grote broer, lijkt Mercedes er alles aan te doen om het iconische G-DNA zoveel mogelijk te behouden. Alleen de geboorteakte ziet er straks dus nét iets anders uit. Ik ben benieuwd.

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