Wanbetalers Blankenburgverbinding voor de rechter

Sinds 7 december 2024 heeft Nederland een tolweg waar geen tolpoortjes staan. De A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg. Geweldig natuurlijk, mits het systeem werkt. Ook nu de problemen zijn verholpen, schijnen er nog steeds gebruikers van de Blankenburgverbinding te zijn die geen tol betalen. Die krijgen een herinnering. Tenminste volgens het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Negen bestuurders die de 1,51 euro tol niet hebben betaald staan in Rotterdam voor het hekje. Ze betaalden hun tol niet, ook niet na een betaalherinnering. Dat betekent een extra heffing van 35 euro. Maar de negen bestuurders die voor de rechter staan claimen die betaalherinnering helemaal nooit gekregen te hebben, zo lezen we bij Rijnmond.nl.

Meerdere keren per dag

Zo staat er een man met een taxibedrijf in de rechtbank. Die reed op 20 juni 2025 over het stukje tolweg, maar liefst drie keer in 2,5 uur tijd. Maar hij verzuimde om te betalen. Dat komt, volgens hem, omdat hij altijd betaalt als hij de betalingsherinneringen binnen krijgt. Op zich een interessante manier van bijhouden wanneer je tol moet betalen, maar dat terzijde. Nu kwamen die betalingsherinneringen helemaal niet binnen, dus betaalde hij zijn 1,51 euro tol per keer ook niet. Volgens hem dus niet zijn schuld...

Een vrouw die op 27 maart 2025 over de tolweg reed is zich ook van geen kwaad bewust. De auto waarin ze reed was ze aan het verkopen, een uur later stond hij niet meer op haar naam. Dus haar treft geen blaam ofzo... Ze had gewoon tol moeten betalen natuurlijk, maar ook zij kreeg nooit een betaalherinnering.

Wel verstuurd

Dit zijn maar twee voorbeelden van de negen, maar overeenkomst tussen allen is het niet ontvangen van de betaalherinnering. Maar volgens het CJIB zijn die wel verstuurd. Dat is een gegeven aldus het incassobureau. Een uitleg geven ze verder niet, want de computer zegt dat ze verstuurd zijn en dus is dat zo.

Die betalingsherinnering is gratis, pas daarna volgt de boete van 35 euro. Wij zouden die betalingsherinnering toch minimaal 1,40 euro laten kosten. Zoveel kost namelijk in 2026 een postzegel. Als die kosten eraf gaan en je betaalt je verschuldigde tol dan blijft er nog 11 cent over voor de staatskas. Zo wordt de Blankenburgverbinding natuurlijk nooit terugverdiend. Misschien moeten die negen klagers hun zaakjes beter regelen en gewoon meteen betalen in plaats van rekenen op een herinnering die de staat alleen maar geld kost? Is maar een ideetje.

Wat de rechter er van vindt horen we op 9 juli. Wij denken dat er gewoon betaald moet worden. Terecht?



