Was de Rimac Nevera een flop? Dit zijn de harde cijfers

Het is al vaak gezegd: helemaal niemand zit te wachten op een elektrische hypercar. Deze auto’s krijg je aan de straatstenen niet kwijt. De Rimac Nevera moet dus wel een flop zijn geweest. De grote vraag is: hoeveel zijn er nu uiteindelijk van verkocht? Mate Rimac is de beroerdste niet en deelt de cijfers.

Bij veel kleine hyperfabrikanten komen we nooit te weten hoeveel auto’s er nu daadwerkelijk gebouwd zijn. Vaak wordt er vooraf wel een bepaalde oplage gecommuniceerd, maar of dat aantal ook daadwerkelijk gehaald wordt? Dat blijft vaak een mysterie.

Hoeveel zijn er gebouwd?

Mate Rimac is echter de transparantie zelve en geeft nu in een Instagram-video antwoord op de prangende vraag: hoeveel Rimac Nevera’s zijn er uiteindelijk gebouwd? Dat zullen er aan het eind van dit jaar 71 zijn. Er zijn al 50 normale Nevera’s gebouwd en Rimac is nu bezig om nog 20 Nevera R’s te bouwen. Daarna is het klaar.

Het oorspronkelijke plan was om er 150 te produceren, dus de vraag bleek toch een stuk lager dan verwacht. Dus ja, de Rimac Nevera was een flop. Aan de andere kant: 71 verkochte exemplaren is helemaal niet slecht voor een elektrische hypercar van € 3 miljoen. Die niet gebouwd wordt door een gevestigd merk, maar door een kleine fabrikant uit Kroatië. Sterker nog: dit is best een indrukwekkende prestatie.

Van de 71 Rimac Nevera’s zijn er drie in Nederland terechtgekomen. De bekendste is natuurlijk die van Michel Perridon, die de auto nooit had gekocht als Rimac Bugatti niet had overgenomen. Dit was lange tijd ook de enige Rimac op Nederlands kenteken, maar dit jaar zijn er nog twee exemplaren bijgekomen.

De toekomst van Rimac

Een complete flop kunnen we de Nevera niet noemen, maar Mate Rimac heeft inmiddels ook wel door dat mensen niet staan te springen om een elektrische hypercar. Hij heeft niet voor niks een streep gezet door een elektrische Bugatti.

Hoe de toekomst van Rimac Automobili er nu uit gaat zien is nog een mysterie. Er is op dit moment niks concreets bekend over een nieuw model. Wel heeft Mate Rimac eerder laten weten dat Rimac niet per definitie een elektrische merk is. Dus wie weet komt er wel een Rimac met een verbrandingsmotor. Of ze stoppen helemaal met het produceren van auto’s, dat kan ook. Dan kan Mate zich volledig focussen op de technologische tak (Rimac Technology) en op Bugatti.

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