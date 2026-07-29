BMW vraagt duizenden werknemers heel beleefd te vertrekken

Als het even tegenzit, zijn er eigenlijk twee opties. Je kunt hopen dat het allemaal vanzelf beter wordt, of je gaat op de kosten letten. BMW kiest duidelijk voor optie twee. De Duitsers zetten het mes in duizenden banen, al hoef je niet bang te zijn dat er straks minder BMW's van de band rollen.

Niet de fabriek, maar de bureaustoelen

BMW wil wereldwijd ongeveer 8.000 banen schrappen, zo blijkt uit berichtgeving van Reuters. Het grootste deel daarvan verdwijnt in Duitsland, waar het merk met de ondernemingsraad een vrijwillige vertrekregeling heeft afgesproken.

Wie nu denkt aan lege productielijnen en robots die zich kapot vervelen, dat zit allemaal wel goed. De reorganisatie richt zich echt puur op de kantoorafdelingen. Vooral medewerkers in de administratie en ontwikkeling worden gevraagd of ze niet misschien toe zijn aan een nieuw avontuur in het leven. De mensen die daadwerkelijk BMW's bouwen, blijven dus gewoon netjes aan het werk.

Het blijft trouwens bij vrijwillig vertrek. Geen gedwongen ontslagen. Dat klinkt in ieder geval een stuk gezelliger.

China doet pijn

Dat BMW moet bezuinigen, kon je natuurlijk al raden. De Duitse autobouwer waarschuwde eerder al dat de winst dit jaar lager uitvalt dan dat zij had gehoopt. De grootste boosdoener? China natuurlijk.

Jarenlang was China een goudmijn voor Duitse premiummerken, maar die tijden lijken nu toch wel een beetje voorbij. Vooral op elektrisch gebied krijgen BMW en anderen het steeds lastiger. Daar komen de Chinese vastgoedcrisis, de onrust in het Midden-Oosten en Amerikaanse importheffingen ook nog eens bovenop. Niet heel leuk allemaal.

Nieuwe topman Milan Nedeljkovic liet daarom eerder al weten dat er toch wat meer op de kleintjes gelet moet worden. Deze reorganisatie is daar dus het eerste zichtbare resultaat van.

Alle hoop op Neue Klasse

Ondertussen kijkt BMW natuurlijk liever vooruit dan achterom. Het merk heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in de Neue Klasse, de nieuwe generatie elektrische modellen die het merk weer op voorsprong moet gaan zetten. Dat is ze immers vroeger met de Neue Klasse ook gelukt. Met deze generatie wil BMW de strijd aangaan met Tesla en de steeds sterkere Chinese merken.

Of dat genoeg is om het tij te keren, horen we waarschijnlijk snel. Donderdag presenteert BMW de cijfers over het tweede kwartaal. Dan wordt duidelijk hoeveel pijn de Duitsers echt lijden.

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