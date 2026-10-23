Wat Alfa Romeo betreft is dit de toekomst van interieurs: zonder iPad

De iPads op het dashboard van een auto worden steeds maar groter, onder leiding van de Chinezen. Dit lijkt dus de toekomst van auto-interieurs te zijn en we moeten ons daar maar bij neerleggen. Of gaat er toch een tegenbeweging komen? Wat Alfa Romeo betreft wel.

De Cuorerosso die Alfa Romeo in Parijs liet zien had namelijk helemaal geen groot touchscreen op het dashboard. Sterker nog: er was überhaupt geen scherm op het dashboard, alleen een kleiner schermpje op de middentunnel. En dat was een hele bewuste keuze.

Minder scherm

“Laten we de schermen weg doen,” zegt Alfa-designbaas Alejandro Mesonero-Romans tegen Autocar. “Schermen zijn leuk als je zit in een auto, maar ik ben er niet van overtuigd als je aan het rijden bent.” En daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk: als je aan het rijden bent wil je geen afleiding van een gigantisch scherm. En je wil dingen op de tast kunnen doen.

Als designer is Mesonero-Romans ook niet gelukkig met de “oorlog om centimeters voor schermen”, zoals hij het noemt. “Ze ontwerpen het dashboard voor je,” aldus de designbaas. En als ontwerper is natuurlijk weinig lol aan te beleven als je alleen een rechthoekig scherm op een kaal dashboard hoeft te tekenen.

Instrumentarium

Bij de Cuorerosso heeft Alfa ervoor gekozen om alle belangrijke informatie weer te geven in het digitaal instrumentarium. Dit zijn twee ronde schermen, die ook samengevoegd kunnen worden tot één scherm. Want hoe minder schermen, hoe beter. Op die manier is alles overzichtelijk en heb je minimale afleiding tijdens het rijden. Er is ook nog een schermpje op de middenconsole, maar dat kan uitgeschakeld worden.

Enfin, bij een concept car kun je natuurlijk van alles roepen, de praktijk is vaak weerbarstiger. Zo spelen kosten ook een rol. Alfa Romeo is onderdeel van Stellantis en dan wordt het een dure grap als ze een eigen interieurconcept gaan ontwikkelen, los van alle andere merken. Dus we moeten nog zien wat er allemaal van terechtkomt. Maar over de filosofie van Alfa Romeo zijn we wel te spreken. Wat jullie?

Via: Autocar

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