Door deze slimme truc mis je nooit meer een afslag op de Autobahn

Wanneer je een lang end door Duitsland rijdt over de snelwegen daar, kom je honderden, zo niet duizenden van deze blauwe bewegwijzeringsborden tegen. Op sommige van die borden kun een streep onder of boven een plaatsnaam zien. Wat doet die streep daar en wat heb jij eraan?

Talloze automobilisten scheuren dagelijks voorbij aan de borden zonder stil te staan bij de borden, maar het is toch goed (en leuk voor onderweg) om te weten waarom het scheidingslijntje er staat. In Duitsland noemen ze deze streep de Querstrich, wat vrij vertaald dwarsstreep betekent. De streep is wit bij een blauw bord en zwart op een geel bord langs een B-weg.

Wat betekent de streep op het Duitse verkeersbord?

Je kijkt makkelijk over de dwarsligger heen, maar als je het weet biedt het interessante informatie onderweg. De streep helpt je namelijk om ruim vóór een splitsing al op de juiste rijstrook voor te sorteren.

Hoe werkt het dan? Zodra je een afslag (Ausfahrt) of knooppunt nadert, verschijnen de zogeheten Vorwegweiser (bewegwijzeringsbord bij een splitsing of kruispunt). Wanneer er op zo'n bord een horizontale streep tussen twee of meer plaatsnamen staat, geeft dit precies aan hoe de rijbanen zich ná of tijdens de afslag gaan opsplitsen.

Ezelsbruggetje voor de juiste rijstrook

Hoe onthoud je nou hoe het streepje werkt en wat voor jou de ideale rijstrook is voor het vervolg? Daarvoor moet je dit in je hoofd hebben: hoe hoger de bestemming boven de streep, des te meer je naar links kunt bewegen. Staat de stad of het dorp waar jij heen wilt onder de streep, ga dan zo veel mogelijk rechts rijden.

Ik weet het: op Google Maps of via de navi in de auto kun je ook prima zien wanneer je welke afslag moet hebben. En toch blijft dit een goed geheugensteuntje. Lang niet alle navigatiesystemen geven niet super goed aan welke afslag je moet hebben. Door ouderwets op de borden naast de weg te kijken en te zoeken naar de Querstrich heb je op dit vlak niet nodig.

Hoofdfoto: Audi RS5 gespot door diederik888 (edit Autoblog)

Bron: Auto, Motor und Sport

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