Wat Ferrari kan, kunnen deze Amerikanen beter

We zijn voorlopig nog niet uitgesproken over hetgeen wat Ferrari ons heeft aangedaan met de Luce. Het elektrische gedrocht raakt ons allen in de ziel, maar ergens in Texas riep ene Richard 'Hold my beer', en kwam vervolgens met zes wielen ten tonele.

Wellicht ben je wel bekend met de heren van Gas Monkey Garage, een ietwat aparte garage in Dallas, Texas, waar ze nog wel eens ruzie uitlokken met Ferrari. Eerder bedacht oprichter Richard Rawlings namelijk dat het een goed idee was om een Ferrari F40 'te verbeteren'. Iets wat niet bepaald in de smaak viel in Italië. nu dacht hij dat een Testarossa wel wat extra wielen en paardenkrachten kon gebruiken.

De Ferrari F6

Het resultaat ziet u hier: de enige Ferrari F6. Of eigenlijk een Testarossa met zes wielen en meer dan 1.000 pk op alle vier de achterwielen. Dat vermogen komt overigens niet uit de originele 12 cilinder die Ferrari in de auto lepelde, maar uit een good ol' 'murican V8 modor. Specifiek de 6.2-liter LT4 V8 uit een C7 Chevy Corvette Z06.

Naast dat je je kunt afvragen waarom je een Ferrari überhaupt twee extra achterwielen zou willen geven, kun je ook de enorme achtervleugel in twijfel trekken. Volgens de makers is voor deze speciale montage gekozen, omdat hij zodoende direct aan het chassis verbonden kon worden. Hoeveel downforce het ding levert? Dat weet niemand.

Inspiratie van de F40

Wat ook gissen blijft, is waarom het interieur eigenlijk ontbreekt. Rawlings stelt dat het is geïnspireerd op het interieur van de F40, maar het lijkt er toch sterk op dat het geld op was en daarom alles maar eenvoudig is gehouden. Waarop we dat idee baseren? Wellicht op het feit dat het project ooit begon als idee van drie partijen: Gas Monkey, Danton Art Kustins en Frechy Export LLC. De twee laatstgenoemden trokken de keutel in waardoor Rawlings besloot het project toch maar zelf af te ronden.

Mocht je deze speciale creatie wel op de oprit willen zetten, dan kun je Rawlings bellen. Hij staat open voor bedragen vanaf 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro). We raden je aan snel te zijn. De kans is relatief groot dat de advocaten van Ferrari al onderweg zijn en eisen dat het ding gesloopt wordt.

