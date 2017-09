Wat gaat Citroën nu doen in het hoge(re) segment?

Want dat was juist het paradepaardje van Citroen.

Citroen is (onder meer) groot geworden met grote auto’s. Denk aan de Traction Avant, DS en CX. Allemaal grote modellen. Na die modellen kwam de klad in de verkopen. Citroen had de grootste moeite om de XM aan de man te brengen. Vervolgens kwam er de verlate de Citroën C6, maar die verkocht bijzonder matig.

Ook een klasse lager heeft Citroen het eveneens lastig. Een paar maanden geleden is de Citroën C5 dan eindelijk met pensioen gegaan. Een opvolger stond niet klaar. Mocht je een Franse D-segment auto willen scoren in de Citroën dealer, dan ben je aangewezen op de DS 5 (afbeelding onder).

Tegen AutoNews weet de CEO van Citroën, Linda Janckson, te melden dat er een derde generatie C5 op de planken staat, maar deze hoeven we niet te verwachten voor 2020. Dat komt volgens Jackson doordat DS geen modellijn meer is, maar een merk. Daardoor zouden er enkele gaten in het gamma zijn ontstaan.

Linda Jackson weet in elk geval te melden dat PSA hard bezig is om die gaten in het gamma zo snel mogelijk op te vullen. Dat is goed om te horen, want het begint een beetje dun te worden in het non-premium middenklasse segment.

Citroen heeft niet al te lang geleden middels concept cars aangegeven welke kant het ongeveer met de nieuwe grote auto’s in hun gamma. Denk aan de C5 Aircross (afbeelding boven) en de CXperience (afbeelding onder). Is er dan nog meer goed nieuws? Jazeker! Citroen werkt voor die grotere modellen aan een nieuw hydraulisch veersysteem! Citroen, toch jarenlang uitblinker geweest met hydropneumatische vering, heeft met het verscheiden van de C5 ook vaarwel gezegd tegen de bijzondere vering.

Verwacht wordt dat deze vering beschikbaar wordt op de nieuwe C5 en wellicht ook een C6, wiens komst vooralsnog onbevestigd is. Linda Jackson begrijpt wel dat het zo’n veersysteem typisch iets is voor Citroen. Ze bevestigd dat het alleen beschikbaar zal worden voor grote Citroens. Ook de overname van Opel door PSA heeft hier geen invloed op.