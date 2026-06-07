Wat is de betere politieauto? Enyaq vs. X1 vs. Kuga

Het is jullie vast niet ontgaan: de politie gaat elektrisch rijden. Althans, deels. Maar wanneer ben je nu eigenlijk beter af als agent? Als je in een Skoda Enyaq rijdt of als je in de Ford Kuga of BMW X1 rijdt?

Het plan is dat een derde van de zogeheten noodhulpvoertuigen elektrisch wordt. Oftewel: een derde wordt een Skoda Enyaq, de rest een Ford Kuga of een BMW X1. Dan is er ook nog de Cupra Born, maar die vervangt de Golf en wordt meer ingezet voor handhaving dan voor noodhulp. De Cupra laten we in dit verhaal even buiten beschouwing.

De agenten in de Skoda Enyaq hebben in ieder geval de ruimste auto, dat is alvast 1-0 voor de EV. Met 4,649 meter is de Enyaq beduidend groter dan de 4,5 meter lange X1. Ook de Kuga is een maatje kleiner, met 4,604 meter.

Laden

De politie heeft gekozen voor de Enyaq 85 met een 82 kWh accu. Die heeft een range van 565 kilometer. We kunnen de actieradius vergelijken, maar dat is een beetje onzin. Het grote nadeel van de Enyaq is natuurlijk dat je ‘m niet even snel kunt voltanken. Het beleid is dat de auto altijd aan de lader hangt als er niet gereden wordt. Aangezien de politie vaak haast heeft, zullen ze de WLTP-actieradius bij lange na niet halen, maar het scheelt als je met een volle accu vertrekt. En meestal zijn agenten niet uren achter elkaar onderweg, dus ze zullen echt niet zomaar stranden met een lege accu.

De Kuga hoeft trouwens niet opgeladen te worden, als je dat soms dacht. De gewone Nederlander kan de Kuga alleen als plug-in hybride bestellen, maar de politie heeft de hybride zonder stekker die elders leverbaar is. Een verstandige keuze, want het zou natuurlijk zonde zijn als Kuga’s laadplekken bij het bureau bezetten terwijl de EV’s die hard nodig hebben.

Prestaties

De hamvraag is: welke is er sneller? Je raadt het al: de Skoda is de snelste sprinter. Met afstand. Om te beginnen heeft de Enyaq al meer vermogen, namelijk 286 pk. De Kuga heeft 190 pk en de BMW maar 170 pk.

Er is overigens wat verwarring over de X1: de politie presenteerde in eerste instantie een X1 sDrive18i, die maar 136 pk heeft. Dat vonden ze toch een beetje weinig, dus ze kozen alsnog voor de 20i met 170 pk. Maar het kan zijn dat je hier en daar ook nog een 18i tegenkomt.

De Enyaq heeft ook meer koppel: 310 Nm tegen 280 Nm in de BMW en 200 Nm in de Kuga. Bovendien is dit instant koppel, waardoor de Skoda in 6,7 seconden op de 100 km/u zit. De X1 doet daar 8,3 seconden over en de Kuga 9,1 seconden. Toch zo gek nog niet, zo’n elektrisch auto…

Als de snelheden echt hoog oplopen tijdens een achtervolging, trekt de Enyaq toch weer aan het kortste eind. De topsnelheid is maar 180 km/u, waar de X1 216 km/u haalt. Overigens haalt de Kuga ook de 200 niet: die blijft hangen op 196 km/u. Het verschil is dus ook weer niet heel groot en bovendien: voor de serieuze achtervolgingen wordt de SIV opgetrommeld.

In welke van deze auto’s zou jij het liefst rijden als agent? Laat het weten in de reacties!