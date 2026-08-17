Wat is er eigenlijk nieuw aan de ‘nieuwe’ Spyker?

Nederlanders die hun kop boven het maaiveld uit durven te steken en een auto bouwen juichen we van harte toe, maar bij Victor Muller is een beetje scepsis toch wel op z’n plaats. Daarom gaan we de Spyker C8 Preliator XXV eens wat verder onder de loep nemen. Hoe nieuw is deze auto nu echt?

In het persbericht beweert Spyker dat de Preliator XXV “veel meer is dan een evolutie van een bestaand model.” Het is een “compleet nieuwe auto.” Ze zeggen zelfs dat ze met een leeg vel papier begonnen zijn. Wat is er waar van deze beweringen?

Nou, Spyker verklapt eigenlijk zelf al dat de auto niet compleet nieuw is door ‘m Preliator XXV te noemen. In 2016 onthulde Spyker namelijk ook al een Preliator. En als we deze auto’s twee visueel gaan vergelijken dan kom je er al heel snel achter dat de verschillen niet bijster groot zijn.

Zoek de verschillen

De carrosserie is eigenlijk één op één hetzelfde. Er zijn wel verschillen, maar dat zit ‘m meer in de opsmuk. De meest opvallende is natuurlijk de vin achterop. Verder zijn de uitlaten verplaatst naar boven. Deze komen nu vlak boven de motor uit. Daarnaast zien we een andere motorkap en andere spiegels. Maar het lijkt toch verdacht veel op een evolutie van de auto uit 2016. Om de auto nieuwer te laten lijken heeft Spyker gekozen voor een opvallende groen-gouden kleurstelling, maar dat is meer een afleidingsmanoeuvre. Het gaat hier gewoon om opgewarmde 10 jaar oude prak.

De grap is: de auto die Victor Muller in 2016 op de Autosalon van Genève liet zien was destijds ook al niet zo nieuw als Victor iedereen wilde doen geloven. @martijngizmo was toen zo scherp om op te merken dat de banden uit 2009 kwamen. Ook de CO2-cijfers op het informatiebordje dateerden uit 2009. Het lijkt erop dat de Preliator dus sowieso een C8 Aileron was in een ander jasje.

Andere V8

Spyker heeft inmiddels wel een nieuwe V8 in de auto gelepeld. De Preliator uit 2016 zou een 4,2 liter V8 krijgen, maar die voldoet al lang niet meer aan de huidige uitstootnormen. Spyker heeft nu gekozen voor de nieuwere 4,0 liter V8 van Audi. Al moeten we nog maar eens even zien of Spyker dit allemaal rijdend en goedgekeurd krijgt.

Het komt er dus op neer dat Spyker met veel bombarie een ouwe bak heeft gepresenteerd. Wie had dat verwacht? En ze hebben in tussentijd de auto doodleuk drie keer zo duur gemaakt. In 2016 kostte de Preliator € 347.500 voor belastingen, nu is dat € 1,5 miljoen geworden. Dat prijskaartje moet gerechtvaardigd worden door een zeer beperkte oplage van 25 stuks.

Enfin, als er iemand is die een 10 jaar oude auto kan verkopen voor € 1,5 miljoen dan is het wel Victor Muller. Hij kan namelijk alles verkopen. De vraag is alleen of hij ook het product kan leveren.

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