Grand Theft Auto VI staat voor de deur. Waar een groot deel van de Autoblog-redactie hier al maanden zo niet jaren naar uit kijkt, zijn er ook nog leden *kuch Wouter kuch* die nog nooit GTA hebben gespeeld. Voor hem en andere GTA-maagden is dit een spoedcursus Grand Theft Auto!

Als je niet in de gamewereld zit, lijkt het alsof de wereld compleet doordraait om 'gewoon een computerspelletje'. Maar GTA 6 is geen doorsnee game. Het is een stukje kunst waar miljarden aan worden verdient en waar ook miljoenen, zo niet miljarden mensen van genieten. Tijd om jou (en Wouter) bij te spijkeren over Grand Theft Auto voordat het nieuwe spel op donderdag 19 november losbarst.

De geschiedenis van GTA

Om te snappen waarom GTA 6 zo groot is, moeten we even terug naar 1997. Toen verscheen de allereerste Grand Theft Auto van gameontwikkelaar Rockstar Games. Je keek recht van bovenaf op een tweedimensionale stad vol pixels, jatte een auto en reed missies voor de onderwereld. Het was rauw, controversieel en direct een hit.

De doorbraak

De grote revolutie kwam echter in 2001 met het spel GTA III. Voor het eerst stapte je in een 3D-wereld in plaats van een platte stad die je van boven ziet. Vervolgens brak de gameserie helemaal door met het volgende deel genaamd GTA: Vice City uit 2002. Net als GTA 6 speelt Vice City zich af in een namaakversie van Miami.

Grote uitbreiding

Twee jaar later verhuisde de GTA-wereld van Florida naar de westkust voor GTA: San Andreas. De open-wereld groeide enorm naar een staat met drie verschillende steden die moesten doen denken aan Los Angeles, San Francisco en Las Vegas. De verhaallijn met Carl "CJ" Johnson in de hoofdrol werd uitgebreider dan ooit en wordt nog steeds geroemd.

Realisme

Vier jaar moesten de GTA-gamers wachten op het volgende spel, maar ook GTA IV stelde niet teleur. Op de nieuwe consoles (PlayStation 3 en Xbox 360) kwam GTA 4 op een nieuw systeem te draaien waardoor het spel hyperrealistisch werd. Dit keer speelde GTA zich af in ruim 7 miljoen exemplaren van het spel verkocht, goed voor een top 5 notering van bestverkochte spellen wereldwijd.

GTA 5

Rockstar werkte vijf jaar aan een spel dat GTA 4 moest overtreffen. En dat lukte. Wederom was er een nieuwe gameconsole waardoor de levenssimulator nog levensechter werd. Dit keer was er niet één personage om mee te spelen, maar drie afzonderlijke verhaallijnen die door naarmate je verder kwam elkaar doorkruisen. GTA V werd een gigantisch succes: de game ging meer dan 200 miljoen keer over de toonbank en ging zelfs over naar een nieuwe console. Dankzij GTA Online bleef het spel dertien jaar lang, tot op de dag van de release van GTA 6, relevant.

Wat doe je in Grand Theft Auto?

Om te snappen wat GTA is, moet je de naam ontleden. ‘Grand Theft Auto’ is de Amerikaanse juridische term voor autodiefstal. Dat is nog steeds de kern van het spel, al is de serie uitgegroeid tot een complete misdaad- en levenssimulator. GTA heeft een aantal vaste ingrediënten.

De Open Wereld (Sandbox)

Je krijgt een gigantische stad en omliggende natuur voorgeschoteld (ook wel Sandbox genoemd). Je kunt het hoofdverhaal volgen, maar je mag ook urenlang gewoon rondrijden, racen, golfen, kleding kopen of chaos veroorzaken.

De 'Wanted'-sterren

Steel je een auto voor de neus van een agent of rijd je een paar voetgangers omver? Dan krijg je een ster rechtsboven in je scherm. Bij één ster krijg je een wijkagent of politieautootje achter je aan; bij vijf of zes sterren rukt de SWAT-eenheid uit met pantserwagens en helikopters. Een soort politie-en-boefje in de virtuele wereld dus.

Satire en humor

GTA is één grote parodie op de Amerikaanse samenleving. Van de reclames op de in-game radio tot de dilemma’s waarvoor de hoofdpersonen komen te staan: in alles nemen de makers de Amerikaanse wereld op de hak. Deze geintjes zijn tot in de kleinste details verwerkt en daarom extra leuk.

Geen echte automerken

Rockstar Games koopt geen dure licenties bij autofabrikanten zoals racespellen doen. In plaats daarvan ontwerpen ze hun eigen auto's die overduidelijk gebaseerd zijn op echte modellen. Zo kunnen ze schademodellen en wilde tuning doorvoeren zonder dat een fabrikant begint te steigeren.

Waarom is GTA 6 zo’n gigantisch ding?

Waarom staat het internet zo op zijn kop vanwege het nieuwe spel en waarom nemen mensen er massaal vrij voor? Ten eerste vanwege de wachttijd. Tussen GTA 5 en GTA 6 zit dertien jaar. We hebben net gezien dat de gebruikelijke wachttijd een jaar of vier is. Daarom wachten diehard-GTA-gamers al jaren op de release die er nu dus eindelijk komt.

Het een of het maken met het ander: GTA 6 kostte niet alleen veel tijd en moeite, maar ook enorm veel geld. Ontwikkelaar Rockstar Games heeft naar schatting tussen de 1 en 2 miljard dollar in de ontwikkeling van deze game gestoken. Daarmee is GTA 6 het duurste entertainmentproduct ooit gemaakt — duurder dan welke Hollywood-blockbuster dan ook. De lat voor detail, graphics, kunstmatige intelligentie en levendigheid in de spelwereld moet hierdoor wel op een niveau liggen dat nog nooit eerder is vertoond. De eerste beelden bevestigen inderdaad dat het een vorm van kunst is die we nog nooit eerder hebben gezien.

Het verhaal van GTA 6

In GTA 6 keren we terug naar Vice City zoals dus in de eerdere GTA Vice City uit 2002. Dit keer is Miami tot in de puntjes nagebouwd. En niet alleen Miami: de game omvat wederom een heel staat, genaamd Leonida. Dit is Rockstars versie van het veelzijdige Florida.

Voor het eerst in de moderne geschiedenis van de reeks speel je met een duo, geïnspireerd op Bonnie & Clyde: Lucia Caminos (de eerste vrouwelijke hoofdrolspeler in een moderne GTA) en haar partner Jason Duval. Hoe romantisch het tussen die twee wordt, ligt aan jou, de gamer. Lucia belandde na wat tegenslagen en problemen met haar familie in de gevangenis, maar komt daar weer uit en wil niet nog eens terug. Jason groeide op tussen de criminelen, werd vervolgens militair maar is daar weggestuurd en belandde in Vice City. Samen besluiten ze de criminele onderwereld in te duiken.

Wat heb je nodig om GTA 6 te kunnen spelen?

Ben je na het lezen van dit stuk om en wil je in de game stappen? Dan moet je misschien wel nog het een en ander in huis halen. Je kunt GTA 6 namelijk niet op je oude laptop of een verouderde spelcomputer spelen.

GTA 6 verschijnt bij de lancering uitsluitend voor de PlayStation 5 (inclusief PS5 Pro) of de Xbox Series X en Xbox Series S. Heb je nog een PlayStation 4 of Xbox One? Helaas, daar draait de game niet op. Wil je op de vaste computer gamen? Dan vis je voorlopig achter het net. Net als bij eerdere delen brengt Rockstar de PC-versie pas op een later moment uit (naar verwachting eind 2027 of in 2028). Reken erop dat de game een flinke hap uit het geheugen van je gameconsole neemt. De download van het spel is al 210 GB groot. Daar komen naarmate de game wordt uitgebreid alleen maar GB’s bij.

Wat kost GTA 6?

De standaardeditie van GTA 6 kost 79,99 euro. Je krijgt hiervoor het spel, één maand GTA+ (pakketje aan voordelen die maandelijks veranderen) en bij pre-order het Vintage Vice City Pack (een setje kleren, wapenkleurstelling en gratis auto).

De Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition kost 99,99 euro. Je krijgt hiervoor het spel, één maand GTA+, een Grotti Cheetah (Ferrari Testarossa), Dinka Enduro-motorfiets of Crest Kayak, Shitzu Squalo-watervoertuig, '67 Vapid Dominator Buggy (Ford Mustang-offroader), Hawk & Little Morgan-revolvers, Jason's Girardi ES9-pistool en Lucia's Klose K17-pistoolen toegang tot Mod Shops, Saras's Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo en Pitt Youngings Illegal Goods Store.