Wat kan je allemaal kopen voor het geld van een GR Yaris?

De Toyota GR Yaris is zo’n auto waar je als liefhebber toch al vrij snel warm van wordt. Het ding is klein, licht, heeft vierwielaandrijving en is gebouwd met een duidelijke knipoog naar de rallywereld. Een soort homologatiespecial waar je gewoon mee naar de supermarkt kunt maar ook lekker mee kan beuken.

Alleen… is er één klein dingetje. Die absurde prijs. Want waar de GR Yaris ooit begon als een leuk betaalbaar speeltje voor liefhebbers, zit je inmiddels richting de 90.000 euro voor een nieuwe. Ik zal dat even herhalen: NEGENTIG DUIZEND EURO. Een bizar bedrag voor een kleine Japanse sushiraket. Waarom die zo duur is? Iets met heul veel BPM.

Afijn, voor dat bedrag krijg je natuurlijk wel wat. Een 1.6-liter driecilinder met dik 280 pk, nul naar honderd in zo'n 5 seconden en een onderstel dat smeekt om bochten en slechte B-weggetjes. Maar zodra je dat prijskaartje even laat bezinken, begint het natuurlijk een beetje te knagen. Want voor hetzelfde geld koop je ook iets met meer cilinders, meer luxe of gewoon meer auto. En dat maakt het toch ineens een stuk lastiger om die coole GR Yaris met fatsoenlijk verstand te verdedigen.



Wij hebben hier weer even een paar mooie voorbeelden onder elkaar gezet.

Audi RS3 Sportback



Kijk, en dan kom je dus hier op uit. Voor ongeveer hetzelfde geld als een GR Yaris rijd je gewoon in een bijna nieuwe RS3. En niet zomaar eentje: deze RS3 uit 2024 heeft pas 1.500 kilometer gelopen, bijna fabrieksnieuw dus.

Naast de nieuwigheid krijg je natuurlijk die heerlijke 2.5-liter vijfcilinder turbo, goed voor 400 pk en 500 Nm. In combinatie met de quattro vierwielaandrijving en een zeventraps-automaat knalt hij in 3,8 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid ligt op 250 km/u, en met het juiste vinkje loopt hij nog wat verder door. Kijk dat zijn gewoon cijfers waar de GR Yaris niet aan komt zonder een tuner erop los te laten.

Ook qua gebruiksgemak zit je hier echt wel een klasse hoger. Vijf deuren, een bruikbare achterbank en een interieur dat gewoon aanvoelt als een serieuze premium auto. Deze specifieke RS3 is ook nog eens lekker aangekleed met onder andere een panoramadak, head-up display, kuipstoelen en matrix LED-verlichting.

Wat deze RS3 vooral interessant maakt, is dat hij gewoon alles kan. Comfortabel naar werk, bochten hoeken in het weekend. Je levert misschien iets in op dat rauwe rallygevoel van de Yaris, en ja de Audi is wat zwaarder, maar daar krijg je wel prestaties, luxe en dagelijks gebruiksgemak voor terug waar je elke dag wat aan hebt.

Porsche 911 Carrera 4

Ja natuurlijk, dan pakken we er ook een Porsche bij. Geen opgefokte hatchback met rally-DNA, maar gewoon een icoon waar de meeste liefhebbers al jaren van dromen. Dit prachtige exemplaar komt uit 2015 en heeft nog geen 45.000 kilometer gelopen, dus hij is netjes ingereden maar verre van afgeschreven. Achterin ligt die geweldige 3.4-liter zescilinder boxermotor, goed voor 350 pk, ook gekoppeld aan vierwielaandrijving en die geweldige PDK-automaat. Resultaat: 0 naar 100 km/u in ongeveer 4,7 seconden en een topsnelheid van rond de 285 km/u.

Niet alleen is deze 911 sneller dan de Yaris, maar ook qua gevoel sta je hier in een andere klasse te spelen. Lage zit, motor achterin en een onderstel dat precies doet waar jij zin in hebt. Tegelijkertijd is deze 911 ook nog eens verrassend bruikbaar, met vier zitplaatsen (haha), een fatsoenlijk interieur en opties als stoelventilatie en een panoramadak.

Het leuke aan deze Porsche is dat het gewoon echt een sportauto is. Goed hij is misschien niet de nieuwste en er staan al wat kilometers op, maar je krijgt er wel een gigantische glimlach en een prachtige auto voor terug.

Lancia Delta HF Integrale Evo I

En dan ga je ineens full circle. Want waar de GR Yaris natuurlijk een moderne interpretatie is van een rally-homologatiespecial, is dit gewoon the real deal. Deze Lancia Delta Integrale is letterlijk gebouwd om de rallysport te domineren, en dat deed hij ook. Zes constructeurstitels op rij zegt genoeg.

Dit specifieke exemplaar maakt het nog een stukje specialer. Het gaat om een Evo I uit 1992, één van slechts 500 homologatiemodellen. Onder de kap ligt een 2.0-liter turbomotor met 207 pk, natuurlijk gekoppeld aan vierwielaandrijving en, heel belangrijk detail, gewoon een handbak. Wat doet dat dan vraag je je af? Nou 0-100 in ongeveer 5,7 seconden en een topsnelheid van zo’n 220 km/u.

Op papier lijkt dat misschien iets minder indrukwekkend dan de moderne alternatieven, maar dat is hier echt totaal niet het punt. Deze auto draait niet om cijfers, maar om gevoel, historie en karakter. Dit is een auto die je niet koopt omdat hij de snelste is, maar omdat hij iets vertegenwoordigt wat je tegenwoordig nauwelijks nog ziet.

En ja, natuurlijk lever je alles in op het gebied van infotainment, comfort en moderne veiligheidssystemen… maar je krijgt er wel een stukje autosportgeschiedenis voor terug dat alleen maar meer waard wordt.







Bonus: BMW X3M, BMW 130i circuitspeeltje & een aanhanger

Om even misbruik te maken van de nogal hoge prijs van de Yaris, maken we hier een hele leuke van.

Je begint met deze X3 M Competition. Een serieus lekkere performance-SUV met 510 pk, vierwielaandrijving en een 0-100 van 3,8 seconden. Comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik, maar vooral heerlijk snel. En belangrijk: hij mag gewoon een trailer trekken. Dit exemplaar is bovendien lekker aangekleed met onder andere een panoramadak, Harman Kardon-audio, 360-graden camera en alle M-snufjes zoals een adaptief onderstel en actief differentieel.

Daarachter komt deze BMW 130i E87. Een goede achterwiel aangedreven hatch met een 3.0 zes-in-lijn met 265 pk en een handgeschakelde zesbak, volledig omgebouwd tot circuitauto. Officieel doet een standaard 130i 0-100 in 6,1 seconden, maar aangezien deze aardig is aangepast draait het natuurlijk niet om sprintjes, maar om sterke rondetijden.

Het prachtige van deze combinatie is natuurlijk dat het überhaupt mogelijk is. In plaats van een sportieve Japanse hatchback koop je een snelle SUV, een aangepaste circuitauto en ook nog een trailer.