Wat klopt er niet aan het kenteken van deze Porsche testauto?

Gecamoufleerde testauto’s herkennen kan soms een flinke uitdaging zijn, maar in dit geval is het niet zo moeilijk. We zien hier duidelijk een Porsche Boxster. Toch?

Nou nee, zo simpel is het niet. Zoals spotter @Dylan. terecht opmerkt, heeft deze auto een kenteken uit Ingolstadt. En dat is niet de thuisbasis van Porsche, maar van een Duits merk. We kijken hier dus naar een testauto van Audi.

Nieuwe TT?

Wordt dit de nieuwe Audi TT, zoals de spotter speculeert? Ja en nee. We kijken hier hoogstwaarschijnlijk naar een mule voor de productieversie van de Audi Concept C. Dit is de spirituele opvolger van de Audi TT, maar wordt wel een stukje hoger in de markt gezet. Deze testauto is ook elektrisch, net als de Concept C.

















Dat Audi een Porsche Boxster als testauto gebruikt, is niet zo vreemd, want de Concept C zal namelijk zijn techniek delen met die auto. Ook al heeft Porsche het project op de lange baan geschoven, de elektrische Cayman en Boxster zijn al zo goed als af.

Geen roadster

Uit deze spyshots moet je trouwens niet concluderen dat er een roadster komt. Met de Concept C – en ook de productieversie daarvan – kiest Audi voor twee-in-één. In plaats van een coupé en een cabrio komt er een targa.

We hoeven deze auto niet op korte termijn te verwachten. Er zijn nog geen testauto’s met een Audi-carrosserie gespot, dus dan weet je dat het nog wel even gaat duren. In maart zei Audi dat de Concept C binnen twee jaar in productie zou gaan. Maar dat zal eerder twee jaar dan één jaar duren.

Foto’s: @Dylan., via Autoblog Spots

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