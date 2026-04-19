Wat koop je voor het geld van een nieuwe Aygo X?

Een nieuwe Toyota Aygo X kost tegenwoordig gewoon net geen 24k. Nee, dat is geen typefout, dat is gewoon de realiteit van 2026. Voor dat bedrag krijg je een frisse hybride en natuurlijk die fijne geur van een nieuwe auto.

Klinkt allemaal prima. Tot je even stilstaat bij wat je eigenlijk koopt. Want hoe leuk zo’n Aygo X ook is, het blijft natuurlijk wel een compacte auto met bescheiden prestaties en relatief weinig ruimte. En dan begint het vaak toch een beetje te kriebelen.

Want voor datzelfde geld kun je ook een paar keer klikken op de occasion-sites en ineens in een compleet andere klasse terechtkomen. Meer vermogen, meer ruimte, meer comfort… en misschien zelfs een beetje karakter. Dus ja, de vraag rijst al vrij snel: ga je voor nieuw en braaf, of ga je toch voor tweedehands en meer? Wij hebben even een paar opties onder elkaar gezet.

Toyota Yaris

Laten we maar meteen bij de meest logische keuze starten: de Toyota Yaris. Net een stapje groter dan de Aygo X maar nog steeds klein genoeg om je overal doorheen te wurmen. Deze Yaris is geboren in 2025, heeft nog geen 5.000 kilometer gelopen en voelt daarmee eigenlijk gewoon als nieuw. Onder de kap ligt een 1.5 hybride aandrijflijn met 116 pk (net zoveel als de Aygo X), gekoppeld aan een fijne automaat. Reken in de praktijk op zo’n 1 op 25. Bijna net zoveel als de Aygo dus.

Waar de Aygo X vooral een kleine stadsauto is, voelt deze Yaris als veel meer auto. Je krijgt meer kofferbakruimte (286 liter), hij is stiller op hoge snelheid en rijdt fijner tijdens langere ritten. Gooi daar nog wat sappige opties als stoel- en stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol en parkeersensoren rondom bovenop en je hebt een auto die ineens verrassend luxe aanvoelt.

MINI Cooper

Dan iets totaal anders, maar stiekem veel leuker: een MINI. Een heel klein beetje groter dan een Aygo X, maar wel met een compleet andere uitstraling. Deze Mini 3-deurs One komt uit 2022 en heeft net geen 23.000 kilometer gelopen. Wel iets meer dus dan bijvoorbeeld de Yaris. Onder de kap ligt een 1.5 driecilinder met 102 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Geen hybride dus, maar wel gewoon lekker ouderwets rijden in een auto die voelt als een go-kart. Reken op een verbruik van 1 op 18 à 20. Zuinig zat dus.

De MINI is vergeleken met de Yaris wel een compleet andere auto. Waar de Aygo X vooral praktisch en zuinig wil zijn, draait het bij deze MINI veel meer om beleving. Hij stuurt scherper, voelt speelser aan en heeft simpelweg meer karakter. Daarbij krijg je ook gewoon opties als sportstoelen, climate control, navigatie en Apple CarPlay, dus ook wat dat betreft zit je prima. Minder ruimte en misschien iets minder praktisch, maar wél een auto waar je een lach van op je gezicht krijgt.

Seat Ibiza

Dan een stapje richting “meer auto voor je geld”: de Seat Ibiza. Deze FR Business Connect komt uit 2025, heeft iets meer dan 10.000 kilometer gelopen en stond nieuw voor dik 33k in de boeken. Deze Ibiza FR heeft net zoveel vermogen als de Aygo X (116 pk) en die is gekoppeld aan een DSG-automaat. Goed voor een 0-100 in 10,1 seconden en een praktijkverbruik van zo’n 1 op 18 à 20.

Deze Ibiza speelt in een ietwat andere league dan de Aygo X. Groter, stabieler en simpelweg meer auto. Op de snelweg merk je direct dat dit serieuzer spul is, en ook langere ritten gaan net als de bij de Yaris een stuk relaxter. Met FR-trim, alcantara sportstoelen, stoelverwarming, dakraam en adaptieve cruisecontrol zit je hier ineens in een vrij luxe hatchback. Minder lifestyle, meer inhoud.

Audi A1

En dan nog eentje voor wie het nét wat chiquer wil aanpakken: de Audi A1. Deze Sportback uit 2023 heeft ruim 21.000 kilometer gelopen en kostte nieuw bijna 42k. Onder de kap ligt een 1.0 TFSI met 110 pk, gekoppeld aan een DSG-automaat. Geen snelheidsmonster, maar met een 0-100 in 10,6 seconden en een verbruik van zo’n 1 op 17 à 18 prima in het dagelijks verkeer.

De Audi A1 is eigenlijk gewoon een kleine premium hatchback. Alles klopt net iets beter: afwerking, materialen en uitstraling. Ook de ruimte is premium, namelijk 335 liter in de kofferbak. Daar kan je nog eens wat mee. Verder beschikt deze A1 over lekkere opties als een virtual cockpit, sportstoelen en stoelverwarming, niks om je voor te schamen dus. Hij doet inhoudelijk weinig meer dan een Ibiza, maar hij voelt wel alsof je een klasse hoger zit. En ja, dat is precies het punt.