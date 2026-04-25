Wat koop je voor het geld van een nieuwe Renault 5?

Retro is helemaal terug en Renault speelt daar slim op in met de nieuwe 5 E-Tech. Leuk ding, hip design, een flinke dosis nostalgie en volledig elektrisch. Alleen hangt er wel een prijskaartje aan waarvoor je op de occasionmarkt misschien ook nog wel andere interessante dingen kunt vinden.

De Renault 5 heeft natuurlijk al een hoop harten gewonnen. En met zijn vanafprijs van 24.990 euro ook helemaal niet zo'n gekke keuze. Hij ziet er geweldig uit en past ook nog eens perfect in het huidige tijdsbeeld waarin benzineprijzen sneller groeien dan onkruid, maar uiteindelijk is het wel een kleine elektrische auto waar je niet mee naar Italië gaat rijden.

Maar voordat je dealtjes gaat sluiten bij de plaatselijke Renault-dealer, kan je ook eerst even kijken wat er allemaal voor hetzelfde geld te vinden is op de occasionmarkt. Want wie weet, misschien is er wel een tweedehands EV'tje die een stuk beter bij jouw eisen past. Wij hebben in ieder geval even een paar opties onder elkaar gezet.

BMW i3S

Iets compleet anders en stiekem misschien wel de leukste keuze van het stel: de BMW i3S. Geen retro, geen doorsnee hatchback, maar een eigenzinnig ding dat zelfs nu nog modern oogt ook al maakt BMW hem al een paar jaar niet meer.

Deze i3S komt uit 2022 en heeft nog geen 40.000 kilometer gelopen. Op de achteras ligt een elektromotor met 184 pk. Goed voor een 0-100 in 6,9 seconden. Lekker vlot dus, zeker voor zo’n compacte EV. De accu is met 42 kWh niet enorm, goed voor zo’n 200 tot 250 kilometer in de praktijk. Dat is wel wat minder dan een nieuwe Renault 5. Ook snelladen gaat met ongeveer 50 kW sneller dan de instapversie van de Renault 5, want die kan het helemaal niet.

Waar de i3S echt het verschil maakt, is karakter. Carbon carrosserie, achterwielaandrijving en een interieur dat totaal anders is dan alles wat je kent. Met opties als Harman Kardon-audio, stoelverwarming en een panoramadak zit je met deze i3S wel echt gewoon lekker luxe. Niet de meest praktische keuze, maar wel eentje die elke rit leuk maakt.

Volkswagen ID.3

Waarschijnlijk de meest verstandige keuze van het stel: de Volkswagen ID.3. Geen gek design of opvallende gimmicks, maar gewoon een volwassen elektrische hatchback die alles eigenlijk nét wat beter doet.

Deze ID.3 komt uit 2023 en heeft iets meer dan 23.000 kilometer gelopen. Onder de vloer ligt een 58 kWh accupakket, goed voor een realistische actieradius van zo’n 350 tot 420 kilometer. Daarmee kom je dus een stuk verder dan met de BMW i3 en zit je ook boven de basisversies van de Renault 5. Daarnaast levert de elektromotor 204 pk, niet schokkend snel maar snel genoeg om je onder de 8 seconden naar 100 te brengen. En dankzij snelladen tot ongeveer 120 kW is die ook nog eens vrij snel vol.

Waar de Renault 5 vooral mikt op fun en design, is deze ID.3 gewoon een fijne allrounder. Meer ruimte, vijf zitplaatsen en opties als adaptieve cruisecontrol, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera maken het gewoon een fijne daily.

MG 4

De outsider van het stel is misschien wel de MG4. Want waar de anderen nog een beetje premium of lifestyle proberen te zijn, gooit deze Chinees het gewoon over de “veel voor weinig”-boeg.

Deze MG4 komt uit 2026, heeft amper 2.500 kilometer gelopen en voelt dus eigenlijk gewoon als nieuw. Onder de vloer ligt een 43 kWh accupakket, goed voor zo’n 300 tot 325 kilometer in de praktijk, wat ongeveer op hetzelfde niveau zit als de basis Renault 5. Snelladen gaat met maximaal zo’n 80 kW. Daarmee is de MG4 iets langzamer dan de Renault 5 en duidelijk trager dan een ID.3, maar nog steeds prima bruikbaar.

De elektromotor levert 150 pk en dat is in principe genoeg om vlot mee te komen. Waar deze MG4 vooral punten scoort, is ruimte en uitrusting. Vijf zitplaatsen, een ietwat groter formaat dan de Renault 5 maken hem een wat meer volwassen keuze. Niet de meest sexy keuze, maar wel eentje waar je portemonnee heel blij van wordt.

Fiat 500e

Wil je het echt compact houden, dan kom je toch al snel uit bij de Fiat 500e. Dit is zo’n auto die je vooral koopt met je hart en een klein beetje met je verstand.

Deze 500e is geboren in 2025 en heeft nog geen 7.000 kilometer gelopen. Onder de bodem ligt een 42 kWh accupakket, goed voor zo’n 250 tot 300 kilometer rijbereik in de praktijk. Daarmee zit die ongeveer op het niveau van de Renault 5 instapversie. Snelladen gaat met zo’n 85 kW, wat ook vergelijkbaar is met de iets duurdere varianten van de Renault. Geen koploper dus, maar prima voor af en toe een laadstop. De elektromotor levert 118 pk en dat is genoeg voor stadsgebruik, maar verwacht geen sportieve prestaties. Waar deze Fiat 500e het vooral moet hebben, is z’n formaat en uitstraling. Hij is nog een stuk kleiner dan de Renault 5 en daardoor ideaal voor drukke steden en krappe parkeerplekken.

Met opties als climate control, cruise control en een fijn infotainmentscherm zit je ook gewoon comfortabel. Minder praktisch dan de rest, maar wel erg leuk.