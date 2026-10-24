Elektrisch rijden is goedkoper, maar er zit een addertje onder het gras

Je hebt misschien wel zo'n irritante vriend die altijd net iets te bijdehand vertelt over dat hij al in geen honderd jaar een tankstation heeft gezien en hoeveel geld hij bespaart. Gezien de huidige brandstofprijzen is het niet geheel ongeloofwaardig, maar toch. We hebben even de rekenmachine erbij gepakt en een beetje met de cijfers gespeeld. En wat blijkt? Of je echt geld overhoudt, hangt eigenlijk van één ding af.

Hoeveel slurpt zo'n ding?

Een doorsnee elektrische middenklasser verbruikt over een heel jaar zo'n 18 kWh per 100 kilometer, laadverliezen meegerekend. Voor 20.000 kilometer kom je dan op ongeveer 3.600 kWh. Mocht je niet helemaal thuis zijn in de cijfers van stroomverbruik, dat is meer dan een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt: zo'n 2.500 kWh. Je auto zuipt dus meer stroom dan je hele huis. Maar goed, ergens ook niet heel gek natuurlijk.

Rij je nou in een zuinig stadsautootje, dan blijft dat cijfer eerder rond de 3.000 kWh hangen. Met een dikke vette elektrische SUV mag je op 4.400 kWh of meer rekenen.

Locatie, locatie, locatie

En dan komen we bij het interessante deel, want zoals de EV-rijders ook weten is stroom niet overal even duur. Thuis betaal je met een vast of variabel contract gemiddeld zo'n 31 cent. Bij de publieke paal in de wijk is dat 38 tot 55 cent met een landelijk gemiddelde van 48 cent, en bij een snellader langs de snelweg tik je 65 tot 90 cent af, met uitschieters van boven de euro.

Omgerekend naar 20.000 kilometer kom je hierop uit:

Thuis, laden op de goedkoopste uren met een dynamisch contract: ongeveer € 790

Thuis, met een vaste prijs per kWh (vast of variabel contract): ongeveer € 1.120

Alleen bij de publieke paal: ongeveer € 1.728

Alleen snelladen: ongeveer € 2.772

En die auto op dinosap? Die tankt bij 6 liter per 100 kilometer zo'n 1.200 liter. Tegen € 2,30 per liter, de pompprijs van half oktober, ben je ruim € 2.760 kwijt. Wie thuis laadt, houdt dus zo'n 1.600 euro over. De fanatieke snellader is nog maar een paar honderd euro goedkoper uit.

Vergeet de belastingdienst niet

Helemaal gratis wordt het natuurlijk nooit. Voor een EV betaal je dit jaar 70 procent van de normale wegenbelasting, en door het gewicht van de accu valt dat niet altijd mee. In Utrecht ben je voor een Renault 5 zo'n 550 euro per jaar kwijt, voor een Tesla Model Y al gauw 1.000 euro. Daar staat tegenover dat olie verversen en een nieuwe distributieriem natuurlijk niet meer nodig zijn. De banden slijten door al dat extra gewicht en koppel wel een stuk sneller.

Wie thuis laadt, rijdt over 20.000 kilometer dus inderdaad flink goedkoper dan met benzine. Ben je aangewezen op snelladers, dan blijft er van het verhaal weinig over. En heb je zonnepanelen? Laad dan vooral overdag, want de salderingsregeling verdwijnt in 2027.

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