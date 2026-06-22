Wat krijgen we nou? Er is iets minder duur?

Er is zowaar eens iets goedkoper dan we dachten...

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, verwacht vaak dat brandstof, tolwegen en vignetten een flinke hap uit het vakantiebudget nemen. Uit onderzoek van wegenvignetten.nl onder 1.250 Nederlanders blijkt echter dat veel automobilisten die kosten behoorlijk overschatten.

Vooral bij bestemmingen dicht bij huis zit men er vaak flink naast. Zo denken vakantiegangers die naar de Belgische Ardennen rijden gemiddeld zo'n 257 euro kwijt te zijn aan brandstof, tol en vignetten. In werkelijkheid ligt dat bedrag rond de 74 euro voor een retourrit. Ook Duitsland blijkt een stuk vriendelijker voor de portemonnee dan veel mensen denken. Een retourtje Zwarte Woud kost ongeveer 166 euro, terwijl Nederlanders gemiddeld rekenen op ruim 350 euro.

Dat heeft een simpele reden. Zodra mensen aan een autovakantie denken, zien ze blijkbaar direct tolpoortjes, dure tankstations en allerlei vignetten voor zich. Alleen hebben België en Duitsland daar in de praktijk nauwelijks last van. Dan blijven vooral de brandstofkosten over.

Natuurlijk geldt dat niet overal. Spanje blijkt juist duurder uit te vallen dan veel vakantiegangers verwachten. Wie naar Lloret de Mar rijdt, is voor brandstof en tol al snel zo'n 550 euro kwijt voor een retourtje. Alicante tikt zelfs bijna de 670 euro aan. Daar worden de grote afstanden en Franse tolwegen nogal eens onderschat.

Maar voor veel populaire bestemmingen dichter bij huis lijkt het mee te vallen. En eerlijk gezegd is dat ook wel eens prettig nieuws. De boodschappen zijn duurder geworden, auto's zijn duurder geworden, vakanties zijn duurder geworden en een kop koffie op een Franse snelweg voelt soms als een financiële aderlating waarvoor je een extra hypotheek moet afsluiten.

Dan is het bijna verfrissend om te horen dat er nog iets bestaat waarvan Nederlanders achteraf zeggen, goh, dat viel eigenlijk best mee.