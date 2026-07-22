Wat maakt deze auto nou extra speciaal?

Alsof een gewone Pagani Huayra Roadster nog niet exclusief genoeg is.

Wij hier ter redactie zijn fan van Pagani. En hoe! Oprichter en naamgever Horacio Pagani was de zoveelste die dacht even een nieuw supercarmerk uit de grond te stampen. Alleen lukte het hem ook echt. Sterker nog, ruim dertig jaar later behoort Pagani nog altijd tot de absolute buitencategorie.

Van de Zonda tot de Huayra en inmiddels de Utopia: eigenlijk is alles raak. Zichtbaar carbon, titanium, een handgebouwde AMG V12, details waar je uren naar kunt kijken en een interieur dat eerder op een duur klokkie lijkt dan op een auto. Alles waar een autoliefhebber van gaat watertanden zit erop. Nou ja... bijna alles.

Want de meeste Huayra's hebben flippers achter het stuur. Slechts een handjevol kreeg een ouderwetse handgeschakelde versnellingsbak. Van de complete productie zouden slechts veertien Huayra Coupés een handbak hebben gekregen. Bij de Roadster is het nog veel extremer. Daar bestaat er precies één van.

En je raadt het al: die staat nu te koop.

Deze Huayra Roadster draagt de naam 'Executor', een verwijzing naar het beroemde vlaggenschip van Darth Vader uit Star Wars. De auto werd in september 2024 afgeleverd aan zijn eerste eigenaar en heeft sindsdien slechts 53 mijl gereden. Feitelijk is hij dus nog nieuw.

De handgeschakelde zevenbak komt van Xtrac en wordt bediend via een prachtige open aluminium schakelpoort. Misschien wel het mooiste onderdeel van de hele auto. Alsof je naar het uurwerk van dat eerder genoemde dure klokkie zit te kijken, maar dan eentje waar 846 pk achter hangt. Niet de de gebruikelijke 754 of 800 pk dus, maar 846. Want ook daar hield de eigenaar zich niet in.

Verder is deze one-off voorzien van blauw zichtbaar carbon, een unieke aerodynamische bodykit met onder meer een grotere voorspoiler, eenflinke achtervleugel en een evenzo flinke luchtinlaat boven het dak. Binnenin is het een feest van zichtbaar titanium, carbon, Black Mamba-leder en Indaco Blu-accenten. Uiteraard horen daar ook een transparant hardtopdak, een stoffen kap en een volledig op maat gemaakte kofferset bij.

RM Sotheby's verwacht dat de enige handgeschakelde Huayra Roadster ter wereld tussen de 5 en 7 miljoen dollar gaat opbrengen. Veel geld? Absoluut. Maar als je een verzameling hebt waarin zelfs een normale Pagani niet bijzonder genoeg meer is, dan is er eigenlijk geen alternatief. Jammer joh.

Zullen we die Gofundme maar weer eens opstarten?