Bentley keek af bij Volvo voor de nieuwe EV

Wat hebben Volvo en Bentley met elkaar gemeen naast dat ze beide enorme auto's maken? De auto's lijken zowel qua uiterlijk en innerlijk niet veel op elkaar en ze concurreren absoluut niet in dezelfde prijsklasse. Toch heeft de Britse maker van luxesleeën afgekeken bij de Zweedse minimalisten.

Bij de introductie van de Volvo EX90 toonde Volvo niet alleen dat ze heel goed zijn het maken van aantrekkelijke SUV's met meer ruimte dan een gemiddelde studentenkamer. Ook kwam het voor het eerst met een de optie om een wollen bekleding in je interieur te nemen. Klinkt natuurlijk ook lekker Zweeds, om je auto uit te dossen in heerlijk warme schapenwollen trui, maar daarmee wordt de stof te kort gedaan. Het heeft namelijk veel meer voordelen, en daar lijkt ook Bentley nu achter.

Naar Scandinavisch voorbeeld

De Britten introduceren namelijk nu eveneens in een grote EV, de Torcal, de optie om wol aan het interieur toe te voegen. Maar daarbij gaat het een stapje verder dan Volvo. Het is niet een blend van wol en andere materialen om de stevigheid en duurzaamheid te kunnen garanderen, maar het gaat hier om 100 procent merinowol die zo is geweven dat het zonder toevoegingen bestand is tegen heen en weer schuivende spijkerbroeken.

Bentley kreeg dat niet zelf voor elkaar. Om van het luxe materiaal iets robuusts te maken, schakelde het de hulp in van Fox Brothers, een specialist in typisch Engelse stoffen. Samen claimen ze nu de allereerste bekleding te hebben ontwikkeld die volledig uit merinowol bestaat en toch bestand is tegen 'de hoge eisen die aan een luxeauto worden gesteld'.

Warm en koud als het dat moet zijn

Het voordeel van wol in het interieur zit hem niet alleen in de slijtvastheid van de stof, maar ook in het comfort dat het kan bieden. Zo blijft het relatief koel op warme dagen en warm op koude dagen. Het heeft ook de eigenschap om zich snel te kunnen aanpassen aan lichaamstemperatuur en deze vast te houden, zelfs als het nat wordt. Aan de andere kant is het ook notoir moeilijk te reinigen als er vlekken op gemaakt worden, maar daar hebben ze het bij Bentley niet over. Wellicht dat hiervoor ook een oplossing gevonden is, al kun je ook wel stellen dat in menig Bentley een eet- en drinkverbod geldt.

Naast het natuurlijke wol, is de Torcal ook te voorzien van houtfineer. Net zoals Volvo, maar eigenlijk ook niet zoals Volvo. Want de Zweden werken gewoon met één simpele laag houtfineer. Bentley bouwt hun fineer op uit tot wel duizend laagjes minder dan een millimeter dik zijnde plakjes walnoothout. Er is altijd baas boven baas.

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