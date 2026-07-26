Wat voor hardcore apparaat is Ferrari hier aan het testen?

Spotter @Wessel.jpeg was op vakantie in Italië en dan mag een bezoekje aan Maranello natuurlijk niet ontbreken. Je weet nooit wat je daar tegenkomt. Oké, Ferrari’s natuurlijk, maar wat voor Ferrari’s?

Nou, Wessel kwam dus een prototype met een enorme taartschep tegen. Het is duidelijk een hardcore versie van de 296 GTB, het gekke is alleen: die is er al in de vorm van de 296 Speciale. Dus wat is Ferrari hier aan het testen?

Ongebruikelijk

Nou, er gingen al langer geruchten dat Ferrari bezig is met nóg een hardcore variant. Dat is ongebruikelijk, maar toch heeft deze versie wat toe te voegen. Naar verluidt laat Ferrari namelijk de hybridemeuk achterwege. Dan heb je dus een versie die minder vermogen heeft, maar óók lichter is. Dat klinkt interessant.













Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, want de raceversie van de 296 – de Challenge – is ook geen hybride. Wat je hier ziet is dus een straatlegale versie van de 296 Challenge. De gigantische achtervleugel, splitter en luchtinlaten op de neus lijken ook één op één overeen te komen met de raceauto.

Challenge Stradale

Welke naam een Ferrari krijgt is altijd een complete verrassing, maar volgens het geruchtencircuit zou deze auto Challenge Stradale gaan heten. Een zeer toepasselijke naam. Of dit ook echt de naam wordt is nog maar even afwachten, want Ferrari heeft er een handje van om namen te kiezen die juist niet logisch zijn.

De hybride Ferrari 296 heeft 880 pk, maar waarschijnlijk kom je de Challenge Stradale ook weinig vermogen tekort. De raceauto haalt namelijk 700 pk uit de 3,0 liter V6. Verder scheelt het achterwege laten van het hybride gedeelte 140 kg en de aerodynamica zorgt voor een gigantische hoeveelheid downforce. Dit klinkt als een recept voor een hele lekkere Ferrari.

Foto’s: @Wessel.jpeg, via Autoblog Spots

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