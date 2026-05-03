Wat voor occasion kan je kopen voor het geld van een Jaecoo 7?

De markt voor plug-in hybride SUV’s zit bomvol en juist daar probeert de Jaecoo 7 zich lekker tussen te wringen. Met een stoer uiterlijk, een flinke bak vermogen, een waterfall grille en een uitrusting waar je u tegen zegt, wil hij vooral laten zien dat je voor relatief veel geld ook écht veel auto kunt krijgen.

Met een vanafprijs van rond de 37.900 euro zit de Jaecoo precies in dat drukbevochten middensegment waar iedereen elkaar de tent uit vecht, maar de J7 gooit er dan ook nog eens een flinke bak specificaties tegenaan. Je krijgt namelijk niet zomaar een SUV, maar een plug-in hybride met ruim 340 pk, een elektrisch bereik tot zo’n 90 kilometer en een totaal bereik van meer dan 1.200 kilometer. Dat klinkt als het beste van twee werelden: doordeweeks stil en zuinig naar werk, en in het weekend zonder laadstress richting Zuid-Frankrijk.

Daar komt nog bij dat hij verrassend compleet is. Denk aan een interieur vol schermen, een flinke kofferbak van ongeveer 500 liter en een standaarduitrusting waar sommige gevestigde merken nog wat van kunnen leren. Maar voordat je blind voor die “value for money” gaat, is het misschien wel slim om even verder te kijken. Want voor hetzelfde geld rijd je ook iets met een bekend logo op de neus, en soms nét wat meer karakter. En dat maakt de keuze ineens een stuk interessanter.

BMW X3 xDrive30e

De meest complete keuze van het stel is misschien wel deze BMW X3 xDrive30e. Geen opvallende nieuwkomer, maar wel een bewezen premium SUV die eigenlijk alles nét even beter doet. Dit exemplaar komt uit 2022 en heeft nog geen 60.000 kilometer op de teller staan. Onder de kap ligt een plug-in hybride aandrijflijn die in totaal goed is voor zo’n 292 pk. Daarmee beuk je in ongeveer 6,1 seconden naar de 100 km/u en dat is serieus snel voor een SUV van dit formaat. De topsnelheid ligt op 210 km/u, mocht je toch een beetje door willen rijden.



Ook praktisch zit je hier prima. De bagageruimte ligt rond de 450 tot 550 liter, afhankelijk van hoe je hem gebruikt, en met vijf zitplaatsen kun je er prima mee op pad met het gezin. Elektrisch rijden kan tot zo’n 50 kilometer, dus je korte ritjes doe je gewoon zonder benzine. Rijd je hem netjes geladen, dan ligt het verbruik rond de 2,0 tot 2,5 l/100 km, maar zonder laden zit je eerder rond de 7 a 8 l/100 km.



Wat deze X3 vooral interessant maakt, is de uitrusting. Dit is een High Executive met M-Sport, dus je krijgt onder andere sportstoelen, een digitaal instrumentarium, navigatie, Apple CarPlay/Android Auto, adaptieve LED-verlichting en een elektrisch bedienbare achterklep. Alles wat je verwacht van een moderne premium SUV zit er eigenlijk wel op. Ja, je levert iets in op het gebied van ‘nieuwigheid’ ten opzichte van de Jaecoo, maar daar krijg je wel rijgedrag, afwerking en een badge voor terug waar niemand vragen over stelt.

Opel Grandland Hybrid

De meest nuchtere keuze moet toch wel deze Opel Grandland Hybrid zijn. Geen gekke fratsen, geen absurd vermogen, maar gewoon een SUV die eigenlijk precies doet wat hij moet doen. Dit exemplaar komt uit 2025 en heeft nog geen 4.000 kilometer gelopen, dus eigenlijk gewoon nieuw. Natuurlijk beschikt ook deze SUV over een hybride aandrijflijn. Wel heeft de Grandland wat minder vermogen, namelijk 136 pk. Dat is inderdaad niet heel spannend maar goed, als je niet hard hoeft te gaan heb je ook niet veel vermogen nodig.



Qua ruimte zit je ook bij deze SUV goed. Met een lengte van 4,65 meter en een bagageruimte van zo’n 500 liter is het een praktische alleskunner. Groot genoeg voor het gezin, maar nog steeds overzichtelijk in de stad. Het verbruik van de Grandland ligt wel een stuk hoger, namelijk rond de 5,5 a 6,5 l/100 km. Het elektrisch rijbereik is wel aangenaam, namelijk 85 km. Het totale rijbereik komt neer op zo'n 1.000 km. Niet slecht.



Toch is deze Grandland rijkelijk uitgerust. Dit is een GS met onder andere matrix LED-verlichting, een panoramadak, Focal-audiosysteem, adaptieve cruisecontrol, stoel- en stuurverwarming en een digitaal instrumentarium. Gewoon alles erop en eraan, zonder dat je uren door menu’s hoeft te bladeren. Vergeleken met de Jaecoo lever je wel flink in op vermogen en elektrische prestaties, maar je krijgt er wel iets voor terug: eenvoud, gebruiksgemak en een auto die je gewoon blind pakt zonder erover na te denken. En dat is misschien wel precies de bedoeling.

Mazda CX-60 2.5 e-SkyActiv PHEV

Als we nou naar iets gaan kijken dat niet alleen verstandig is, maar ook nog een beetje leuk rijdt, dan kom je al snel uit bij deze Mazda CX-60. Dit is misschien wel de pittigste van het stel. Dit exemplaar komt uit 2023 en is met zijn net geen 40.000 kilometer net ingereden. Het leukste van deze SUV ligt onder de kap. Namelijk een plug-in hybride aandrijflijn met maar liefst 328 pk en vierwielaandrijving. Daarmee knal je in 5,8 seconden naar de 100 km/u, en dat is gewoon serieus snel voor een SUV van dit formaat. De topsnelheid ligt op 200 km/u, maar belangrijker: hij voelt ook echt vlot aan.



Qua formaat zit je hier in dezelfde klasse als de BMW X3. Met een lengte van zo’n 4,75 meter en een bagageruimte van rond de 570 liter is het een volwaardige gezins-SUV. Genoeg plek dus voor alle zooi die je mee wilt nemen. Elektrisch kom je zo’n 60 kilometer ver, en het verbruik ligt rond de 1,5 à 2,0 l/100 km als je hem netjes oplaadt. Rijd je zonder stroom, dan zit je eerder rond de 7 à 8 l/100 km.



Deze specifieke Mazda CX-60 is een Takumi-uitvoering, dus je krijgt luxe lederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, stoelventilatie, stoel- en stuurverwarming, een head-up display en een groot infotainmentsysteem met Apple CarPlay. Alles voelt net even chiquer dan je misschien verwacht van Mazda. Vergeleken met de Jaecoo lever je wel wat in op elektrische range, maar je krijgt er wel iets voor terug: rijplezier. En dat is misschien wel precies wat je mist bij de rest.

Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid

Heb je kinderen, een hond, een schoonmoeder en nog ruimte over nodig, dan is deze Kia Sorento misschien wel de beste keuze van het stel. Dit is de praktische alleskunner waar je stiekem altijd op uitkomt. Dit exemplaar komt uit 2022 en heeft iets meer dan 50.000 kilometer gelopen. Ook hier ligt een plug-in hybride aandrijflijn onder de kap, met 265 pk en vierwielaandrijving. Daarmee sprint je in 8,7 seconden naar de 100 km/u, wat prima is voor zo’n grote SUV. De topsnelheid ligt op 193 km/u, dus ook hier kom je niets tekort.



Waar de Sorento echt uitpakt, is ruimte. Met een lengte van 4,81 meter is dit veruit de grootste auto in dit lijstje. De bagageruimte varieert afhankelijk van de zitconfiguratie, maar is in de basis al ruim en groeit uit tot serieus verhuisbus-niveau als je de banken platgooit. Ideaal voor gezinnen of mensen die 10 honden hebben. Elektrisch rijden kan tot zo’n 55 kilometer en het verbruik ligt rond de 1,6 a 2,0 l/100 km als je braaf oplaadt. Zonder laden zit je eerder rond de 7 a 8 l/100 km.



Wat we hier hebben is een ExecutiveLine, dus je krijgt onder andere lederen bekleding, stoelverwarming én ventilatie, een head-up display, 360° camera, adaptieve cruisecontrol en een premium audiosysteem. Alles wat je nodig hebt, en nog een beetje extra. Vergeleken met de Jaecoo lever je iets in op moderne uitstraling en misschien een stukje efficiency, maar je krijgt er wel iets voor terug: gigantische ruimte, bewezen techniek en het is een Kia, dus het best verkochte automerk van 2025. En dat maakt hem misschien wel de slimste keuze van allemaal.