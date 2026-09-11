Wat zijn Flock Cameras en moeten we er bang voor zijn?

We zullen er geen geheim van maken dat we soms nieuws proberen te vergaren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Of in ieder geval ietwat op de VS gerichte bronnen. Soms kom je daar veelvuldig dingen tegen die over iets gaan waar je vrij weinig vanaf weet, maar het klinkt alsof er veel gedoe omheen gecreëerd wordt. Mocht jij nou ook in het duister tasten wat betreft het bedrijf Flock, dan gaan we je helpen. Wat is het, waarom is er zo veel gedoe en moeten we er in Europa ook bang voor zijn?

Om even te beginnen met de basics: Flock Safety is een Amerikaans bedrijf dat zich inzet voor surveillance. Flock werd omarmd door de Amerikaanse overheid om te helpen met grootschalige surveillancesystemen op meerdere manieren. Een recente ontwikkeling is het grootschalig plaatsen van Flock-camera's in steeds meer Amerikaanse steden, naar schatting zijn het er nu zo'n 120.000. Deze camera's zijn dus bedoeld voor surveillance, maar het is meer dan camerabeelden. Dankzij AI kunnen de beelden automatisch geanalyseerd worden en kan wat er geregistreerd wordt doorgestuurd worden. Dit uiteraard ter bevordering van de veiligheid: als jij een omschrijving geeft van een persoon of auto die je zoekt, kan Flock met hun data op zoek gaan. Mocht iets wat de politie zoekt op een Flock-camera verschijnen, weet je waar je moet zoeken. Nou heeft Nederland ook kentekencamera's die een spoor kunnen maken van kentekens, daar moet je aan denken.

Controverse

Je kan dan al een inschatting maken wat er mis gaat. Dit is niet hetzelfde als beveiligingscamera's, want er wordt dus data verzameld en doorgestuurd. Vooral de ALPR is een doorn in het oog van vele burgers. Dat staat voor Automatic Licence Plate Recognition en verzamelt dus data van kentekens. Niet alleen welke kentekens, maar waar ze rijden. Er is dus in theorie een kruimelpad van waar jij geweest bent met je auto door te traceren welke Flock-camera's jou hebben gespot. Zoals gezegd hebben we dat in Nederland ook, maar dat is meer een systeem dat pas kentekens gaat zoeken als de politie expliciet ingeeft welk kenteken ze zoeken. Een Flock-camera registreert ALLES wat er gebeurt dankzij AI-systemen. Kentekens, gezichten, andere persoonlijke kenmerken: er is data van alles wat jij doet waar een Flock-camera op is gericht. Ook met de belofte dat er niks mee gebeurt: best een beetje eng, toch?

Activisme

Vandaar dat Flock ook vaak in het nieuws is vanwege opgetrokken wenkbrauwen vanuit de burgers, al dan niet geuit door Flock-camera's te vernielen. Er is zelfs een beweging geweest genaamd DeFlock die pas na een rechtszaak stopte met activisme jegens het bedrijf. Ook wil het voorkomen dat Flock een serieuze fout maakt die onschuldige burgers ineens verdacht laat lijken. Ondergetekende kwam voor het eerst achter de ins en outs van Flock dankzij een bericht van The Drive, waar één van de schrijvers van die website ineens gewapende politiemannen om zich heen had staan terwijl hij gewoon een Range Rover-persauto aan het testen was. Dit vanwege een kleine technische misser die de Range Rover associeerde met een gestolen auto in Californië, terwijl dit zich afspeelde in Minnesota.

1984

Je begint dus het gevoel te krijgen dat het meer is dan surveillance. Zonder gelijk in aluminiumfolie-hoedjes-modus te schieten voelt het heel erg 1984. Eigenlijk hetgeen waar je best een beetje sceptisch over mag zijn: de totale controle van de staat middels big data. Is Flock een voorbeeld van ietsje te ver doorschieten in de goede intenties? We hebben het idee dat daar nog wel eens naar gekeken mag worden als we de verhalen zo lezen.

Europa?

Goed, dan zijn wij nog even benieuwd naar de volgende stap: zitten we nu met een gerust hart te kijken naar iets wat ons niet aangaat, of hangt Europa volgend jaar ook vol met Flock-camera's? Het lijkt vooral op het eerste. Wetgeving in de EU is streng op het gebied van big data, AI en dit soort surveillancesystemen. Het doet wat denken aan het voorstel voor de Sleepwet in 2017 van de AIVD, wat om dezelfde redenen als de opstand tegen Flock tegen is gehouden. Een mooi voorbeeld dus voor hoe wij het niet willen. Afijn, mocht je dus iets lezen over Flock en/of diens nummerbordlezers, dan weet je nu waarom mensen sceptisch zijn.

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