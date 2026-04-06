Zo denken wij dat de F1 gered kan worden, maar wat denk jij?

Op de Autoblog-redactie vroegen we ons wat er moet veranderen om de Formule 1 weer interessant te maken. Als snel kwamen we erachter dat we het er wel over eens zijn dat het niet door kan gaan op de manier waarop het nu gaat, maar dat we het toch best oneens waren over wat de juiste richting is om het interessanter te maken.

Daarom leek het ons leuk om eens te kijken wat jij, de trouwe Autoblog-lezer, vindt wat er moet veranderen. De kans is natuurlijk groot dat je het met een van de redactieleden eens bent, dus delen we met alle liefde onze oplossingen.

Bas:

De Formule 1 ligt me nauw aan het hart, misschien wel het nauwst van de hele AB-redactie. Toch: als ik de F1-spelregels mocht aanpassen, zou ik niet zo gek veel veranderen, ondanks dat ik de huidige gang van zaken vreselijk vind. Maar bekijk het positief: de nieuwe auto’s zien er tof uit, klinken al wat beter en de eerste drie races hebben bewezen dat we het niet meer iedere week hebben over vieze lucht, DRS-treinen of bandenmanagement.

Mijn advies aan de FIA zou dan ook zijn: hou de aandrijflijnen precies zoals ze nu zijn, maar experimenteer in deze vrije maand met hoeveel energie je van de elektromotor vrijgeeft. Oh, en wees niet bang om wat rondetijd in te leveren. Dat komt de komende jaren wel naarmate de teams de auto’s en motoren doorontwikkelen, net als afname van de Mercedes-dominantie. En anders: met het blote oog zien zelfs de doorgewinterde F1-experts niet hoe hard een auto gaat.

Machiel:

Ik zal meteen open kaart spelen: ik ben wel autogek, maar geen Formule 1-gek. Ik kijk de races meestal wel, maar als het niet spannend genoeg is dan haak ik net zo makkelijk weer af. Mocht de hele Formule 1 worden opgedoekt, dan zal dat geen gapend gat achterlaten in mijn leven.

Ik zal dus mijn perspectief geven als niet-liefhebber: ik vind de nieuwe regelementen allemaal niet zo’n ramp. Ik vind het veel belangrijker dat er niet één team is wat domineert. Als ik dit seizoen afhaak is het eerder vanwege Mercedes-dominatie dan vanwege de nieuwe regels. En ja, ik snap dat grote verschillen tussen de auto’s inherent zijn aan Formule 1, maar zoals ik al zei: ik ben geen liefhebber.

Robbie:

Ik kijk graag naar de Formule 1, maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn interesse dit jaar door de nieuwe reglementen, een enorme stap terug heeft genomen. Waarom? Ik vind dat er te veel elektrisch vermogen bij komt kijken en dat de F1 duidelijk een deel beleving mist.

Laten we zeggen dat dit jaar gewoon is wat het is. Het vermogen van de kleine zescilinder is te ver teruggeschroefd en is te veel afhankelijk geworden van de batterij.

Mijn oplossing: laat de auto's grotendeels zoals ze zijn maar plant er twee cilinders bij. Ga rijden met een V8 hybride, waarbij het batterij-vermogen op een mooie grens ligt tussen vorig jaar en dit jaar. Zo komt misschien de beleving iets meer terug voor de kijker en komt de auto ook nog vooruit als de batterij leeg is.

Dennis:

Volgens mij is er in de basis niet zo heel veel mis met het technische aspect van de nieuwe Formule 1-bolides. Ik vergelijk het maar even met een doodnormale hybride waar je opa in rijdt. Die heeft ook de keuze te schakelen tussen de elektromotor en de benzineverbrander, maar ook om ze beide te gebruiken voor optimaal vermogen. Het probleem zit hem volgens mij in het feit dat coureurs actief bezig moeten zijn met hoe en wanneer ze welke energie inzetten en daarom ook rekening moeten houden met opladen.

Het lijkt me veel eerlijker als er voor elk circuit een standaard basisinstelling komt die het op- en ontladen van de batterij zo effectief mogelijk vastzet om altijd het optimale uit de auto te halen. Je kunt hierop nog een marge van, laten we zeggen, vijf procent loslaten, zodat coureurs nog wat met de afstelling kunnen rommelen en daarmee het rijgedrag van de auto wat meer naar smaak kunnen afstellen.

Daarbij moet het ook maar eens afgelopen zijn met de nep-DRS die we tegenwoordig 'Boost' noemen. Een megajoule extra krijgen om een turbo in te kunnen zetten en daarmee lachend de persoon voor je voorbij te stuiven, is iets wat niet nodig zou moeten zijn met deze nieuwe auto's. We hebben al gezien dat ze het langer volhouden in de vuile lucht, wat zou moeten betekenen dat coureurs het op hun kunde met elkaar moeten kunnen uitvechten.

Lang verhaal kort: laat de coureurs racen en laat de mensen op de pitwall zich bezighouden met strategie, en niet andersom.

Jij:

En nu jij. Je hebt onze standpunten gelezen. Kun je je ergens in vinden? Zijn we te kort door de bocht of simpelweg achterlijk en het schoolvoorbeeld van 'de beste stuurlui staan aan wal'. Laat het vooral weten in de comments hieronder.