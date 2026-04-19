Waterstofauto’s dood? ‘Schrijf ze nog niet af’, zegt TU Delft-wetenschapper

Elektrisch rijden lijkt de strijd gewonnen te hebben, maar volgens energiedeskundige Aad Correljé van de TU Delft is het te vroeg om waterstof definitief af te schrijven. Sterker nog: het zou zomaar weer een rol kunnen gaan spelen.

“Een jaar of tien geleden was er een serieuze discussie: wordt het waterstof of elektrisch rijden?” vertelt Correljé in gesprek met Autoblog.nl . Waterstof kan immers erg duurzaam worden gewonnen.

Zo maak je groene waterstof

Correljé legt uit hoe duurzame waterstof wordt gewonnen. ‘’In de eerste stap wordt stroom gemaakt zonder CO2 uit te stoten, bijvoorbeeld met windturbines, zonne-stroom of waterkracht. In de tweede stap wordt die stroom omgezet in waterstof, door middel van elektrolyse. Afhankelijk van het rendement van 50-70 procent levert dit een energieverlies van 20-30 procent op. Er is zo’n 50 kWh elektriciteit nodig om 1 kg waterstof te produceren, met ongeveer 33 kWh aan energie-inhoud. Mogelijk zal het rendement nog verbeterd kunnen worden tot 80 procent.’’

Hoe groen waterstof ook gewonnen kan worden, de strijd tegen EV’s lijkt inmiddels beslist in het voordeel van de batterij-elektrische auto. Mede door subsidies, stimuleringsmaatregelen en de opkomst van zonnepanelen is deze vorm van elektrisch rijden voor veel mensen de logische keuze geworden. Maar toch blijft waterstof niet kansloos volgens de wetenschapper.

H2 is niet kansloos

“Het idee is nu dat waterstof minder geschikt is voor kleinere voertuigen, maar dat betekent niet dat je de kleinere waterstofauto helemaal moet uitsluiten.” Vooral de flexibiliteit van waterstof blijft een belangrijk voordeel volgens Correljé, zeker in een energiesysteem dat steeds complexer wordt. Een belangrijk struikelblok hierin is onder andere de infrastructuur. Als er niet op veel plekken waterstof getankt kan worden, dan is het enkel onhandig voor automobilisten. Voor groter vervoer wordt dat nu al enigszins ondervangen in de vorm van waterstofstations op industrieterreinen.

Het lijkt een kip en ei verhaal: de waterstofpompstations in stedelijke gebieden blijven achter, omdat er niet voldoende auto's zijn. Dat aantal groeit dan weer erg langzaam, omdat er amper getankt kan worden. Hier zou de onderzoeker hoogstpersoonlijk wat aan willen doen: ‘’Wat betreft het Europese H2-infrastructuur, daar zou ik wel een groot onderzoek naar willen doen!’’ Hij wijst op een Europees plan voor het uitrollen van tankstations en het aanpassen van huidige gaspijpleiding voor gebruik met H2. De docent van TU Delft ziet waar het misgaat bij dit plan.

‘’De eerdere opzet was wat prematuur voor een systeem en een markt, met aanbod en vraag die zich nog geheel moet ontwikkelen. Wat we feitelijk zien is dat het gebruik van waterstof veel verschillende toepassingen zou kunnen hebben, ook buiten mobiliteit. Deze ontwikkeling is dus afhankelijk van de geschiktheid van waterstof gebaseerde varianten in verschillende toepassingen, waarbij de prijs en andere relevante kosten vergeleken zullen worden met de ontwikkeling van de kosten van fossiele alternatieven, inclusief CO2-belastingen en rechten en andere randvoorwaarden.’’

Ook inzetbaar voor andere toepassingen

Over die andere toepassingen: je kunt waterstof bijvoorbeeld nog een stap verder doorontwikkelen en er synthetische methaan van maken. ‘’In een derde stap kan waterstof gecombineerd worden met CO2 in een Sabatier reactie, waarbij synthetische methaan en water gemaakt worden. Dit kan zowel op grote als kleine schaal gedaan worden, met een totale efficiëntie van tussen de 49 en 65 procent, afhankelijke van het proces. Het methaangas kan dan puur gebruikt worden, of met bijmenging van koolstofdioxide en stikstof op een aardgaskwaliteit gebracht worden. De CO2 voor het methaniseringsproces kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld, biogasinstallaties of afvalwaterinstallaties, of anderszins.’

Energiecrisis opent de deur voor waterstof

Op het moment van schrijven hebben we last van hoge brandstofprijzen én een overvol stroomnet. Correljé vat het als volgt samen: ‘’De huidige geopolitieke verhoudingen suggereren natuurlijk een toekomst van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd is er concurrentie om de geproduceerde groene stroom, en zal de aanleg van nieuwe off-shore windparken van grote invloed zijn. Maar netcongestie zal nog geruime tijd een belemmering vormen voor het aanleggen van e-laadplaatsen en dus voor een verdere, grootschalige, uitrol van elektrisch rijden.’’

Hierop kan waterstof het antwoord zijn, zegt Correljé: ‘’Ik verwacht dan ook dat waterstof-oplossingen langzaam maar zeker terrein zullen winnen in bepaalde toepassingen. Het argument is eigenlijk simpel: het gaat niet alleen om de kale productiekosten en marktprijzen van waterstof of derivaten, ook de specifieke systeemkosten in een concrete setting zijn van groot belang. Dus zullen zich niches gaan vormen, met een geschikte aanvoerketen die daarop inspringt, en die zullen gaan groeien tot we over een tijdje weer een aantal min-of-meer standaardoplossingen gevonden hebben.’’

Volgens Correljé is het sowieso een misvatting om te denken dat er één duidelijke winnaar komt. “De vraag wat de optimale technologie is, is eigenlijk onzinnig. Technologieën ontwikkelen zich naast elkaar en concurreren met elkaar. Toevalligheden en innovaties bepalen uiteindelijk de richting.” Niemand weet dus welke kant het op gaat, maar een ding staat als een paal boven water: we moeten de toepassing van waterstof zeker nog niet afschrijven.