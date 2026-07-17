Watertekort in Nederland: mag je je auto nu nog wel wassen?

Het is warm en de weergoden weigeren voorlopig de hemelsluizen open te zetten. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben daarom een 'feitelijk watertekort' in Nederland afgekondigd. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft opgeschaald naar fase 2 op de droogtemonitor. Maar wat betekent dat voor jou? Mag je bijvoorbeeld nog wel je auto wassen?

Bij fase 2 gaan waterbeheerders het schaarse zoete water landelijk verdelen op basis van een strenge prioriteitenlijst. Veiligheid van de dijken en onze drinkwatervoorziening staan hierbij bovenaan. Ja, zover is het blijkbaar al. Hoewel de overheid benadrukt dat er absoluut voldoende drinkwater uit de kraan blijft stromen, luidt de dringende oproep aan alle Nederlanders: ga uiterst bewust om met water.

Mag je je auto nog wassen?

En dat brengt ons natuurlijk bij de belangrijkste vraag voor de autoliefhebber: mag ik mijn geliefde auto nog wel wassen? Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: zelf met een tuinslang, spons en een emmer sop op de oprit aan de slag gaan is momenteel een slecht idee. Hoewel er (op het moment van schrijven nog) geen landelijk verbod is op het wassen van je auto met drinkwater, roepen drinkwaterbedrijven zoals PWN en de diverse waterschappen op om geen kraanwater te verspillen aan dit soort 'cosmetische' klusjes.

Daarnaast is de kans groot dat je je op glad ijs begeeft binnen je eigen gemeente. In de APV van steeds meer Nederlandse gemeenten is het namelijk vrijwel het hele jaar door verboden om je auto op straat te wassen. Dit heeft niet eens zozeer met droogte te maken, maar met milieuregels: de zeepresten, olie en het vuil spoelen rechtstreeks het regenwaterriool in, wat funest is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. In tijden van extreme droogte wordt hier extra scherp op gelet.

Wel naar de carwash?

© Foto: Shell De Wetering

Heb je net een lange vakantierit achter de rug en zit je bumper vol met een insectenkerkhof, of schijten de vogels je lak kapot? Dan kun je gewoon naar de professionele wasstraat. Dat klinkt misschien tegenstrijdig. Een wasstraat verbruikt immers vele liters water per beurt, toch? Gelukkig gaan moderne carwashbedrijven zuinig om met het water.

Het vuile water wordt opgevangen, grondig gefilterd en direct weer ingezet voor de volgende wasbeurten. Sommige systemen recyclen wel tot 90 procent van hun water. De rest wordt opgevangen met speciale slibvangers en olie-afscheiders waardoor het vuil en de chemicaliën niet in de vrije natuur terechtkomen. Tevens gebruiken veel wasstraten grondwater of opgeslagen regenwater in plaats van het kostbare drinkwater dat bij jou thuis uit de kraan komt.

Ga zo vroeg of zo laat mogelijk op de dag!

Het is sowieso een goed idee om vooral bij de jongere wasstraten langs te gaan. Zij hebben nog nieuwe borstels die niet snel de gevreesde krassen op je autolak achterlaten. Let wel op: het liefst was je je auto niet op het heetst van de dag. De hete lak zorgt dat water en shampoo te snel verdampen waardoor je vlekken en strepen krijgt. Ook kan de hitte de beschermende waxlaag op de auto aantasten. Als je dus gaat wassen, doe het wanneer de zon niet zo sterk is, dus 's ochtends vroeg of in de avonduurtjes zolang de carwash dan nog open is.

Foto's: Shelldewetering