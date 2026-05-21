Deze Flitsmeister-functie werkt nu ook in Waze in België

Let op, een ambulance. Deze melding ken je waarschijnlijk wel van Flitsmeister of Waze in Nederland. Deze feature werkt nu ook voor Waze als je in België komt.

De bekende navi-app krijgt bij onze zuiderburen de functie om te waarschuwen voor naderende hulpdiensten. Rijdt er straks een ambulance, brandweerwagen of zelfs een politieauto met zwaailichten jouw kant op in België, dan krijg je daar gewoon een melding van in Waze. Daarover bericht Nieuwsblad.

Slimme koppeling met hulpdiensten

De nieuwe functie werkt via een systeem dat in België al veel wordt gebruikt door hulpdiensten en draagt de naam Verdi. Zodra een voertuig uitrukt met zwaailichten, wordt de route gedeeld met Waze. Bestuurders die zich op die route bevinden, of ervoor rijden, krijgen vervolgens een waarschuwing.

Het idee erachter is dat automobilisten eerder kunnen anticiperen. Niet de berm induiken als ze een ambulance in de spiegel zien opduiken, maar rustig ruimte maken en eventueel alvast een reddingsstrook vormen. Dat moet uiteindelijk kostbare seconden schelen voor hulpverleners.

In Nederland kennen we dit al

Voor ons voelt dit allemaal niet bepaald revolutionair. In Nederland is dit principe al jaren gemeengoed via apps als Flitsmeister en ook Waze zelf. Daar krijg je niet alleen meldingen van flitsers en files, maar ook van naderende hulpdiensten.

Het verschil is dat het in België wordt gekoppeld aan systemen van de hulpdiensten zelf. Dat maakt het potentieel nog nauwkeuriger en betrouwbaarder. In Nederland komt veel informatie nog deels uit gebruikersmeldingen of via een sireneradar. Dit laatste werkt door middel van een GPS-zendertje in de auto van de hulpdienst in kwestie. Komt deze bij jou in de buurt, dan krijg jij een melding.

Ook nieuw voor België

Het blijft niet alleen bij meldingen in de app. Het project waar dit onderdeel van is, gaat namelijk nog een stap verder. In België wordt ook getest met slimme verkeerslichten die automatisch op groen springen voor naderende hulpdiensten.

Nu willen we niet de arrogante Hollander gaan uithangen, maar ook dit principe is al live in Nederland. In 2021 gaf toenmalige minister van verkeer, Cora van Nieuwenhuizen, groen licht om meer slimme verkeerslichten in te zetten zodat ambulances altijd groen licht hebben.