Benzineprijs breekt record en dat voel je

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Hebben jullie gister naar Michel zijn advies geluisterd? Ik hoop het, want de benzineprijs voor een liter Euro95 is zaterdag gestegen naar €2,732. Daarmee kost benzine precies evenveel als diesel en is dit weer een nieuw record. Gezellig.

Benzine haalt diesel in

Vrijdag stond Euro95 gemiddeld nog op €2,728. Het vorige record werd pas eind september gevestigd, met €2,730 per liter. Diesel bleef zaterdag op €2,732 staan.

Ook premiumbenzine is onbetaalbaar. Daarvoor betaal je nu gemiddeld €2,946 per liter. Premiumdiesel kost €2,822.

De prijzen zijn adviesprijzen van UnitedConsumers en dat betekent dus niet dat je overal daadwerkelijk €2,732 aftikt. Vooral langs de snelweg zijn tankstations gewoon een stuk duurder. Even de lokale pomp vergelijken kan dus zomaar een paar euro schelen. Dat is tegenwoordig blijkbaar een hobby.

De nieuwe prijsstijgingen komen natuurlijk door de aanhoudende ellende in het Midden-Oosten. Ook ruwe olie werd opnieuw duurder en de olieprijs kwam boven de 100 dollar per vat uit.

Maar vrienden, er is nog hoop. Een aangekondigde deal waarbij Rusland grote hoeveelheden diesel aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt zou leveren, kan de dieselprijs namelijk onder druk zetten. Of Nederlandse automobilisten daar ook echt iets van gaan merken, moeten we nog zien.

Wie nog goedkoop wil tanken, kan voorlopig beter even goed zoeken. Of alvast zijn fietsbanden oppompen.

Foto: hhitalia

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