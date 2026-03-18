We hebben eindelijk een nieuwe site

We weten het ook wel, het was hard nodig. Als verklaring geven we je een klein kijkje in de keuken. Vorig jaar zomer zijn we onderdeel geworden van een andere uitgeverij. PXR zou je kunnen kennen van titels zoals Voetbal International, Voetbalprimeur, Bright, Babybytes en diverse titels die je kunnen uitleggen dat je minder (of beter) moet eten en meer moet bewegen (Men’s Health, Runners World, Bicycling en Women's Health).

Jullie begrijpen ook wel dat zo’n overname nooit in een paar dagen is beklonken. Al ruim voordat dit begon te spelen, was er de gedachte dat we de site eens goed onder handen moesten nemen. Zonder in al te veel details te treden: dat hebben we een paar keer uitgesteld.

Een hagelnieuw Autoblog.nl

Een nieuwe lay-out, nieuwe mogelijkheden, een nieuwe videoplayer en talloze updates aan de achterkant. Het is bijna ondoenlijk om alle wijzigingen te beschrijven. De Autoblog.nl apps krijgen ook een forse makeover, ook dat was hard nodig.

Bijna alle oude content, foto’s, spots en reacties zijn overgezet of worden in de komende weken hersteld. We hebben 21 jaar historie aan artikelen, dus dat was een monsterklus.

Inloggen en reageren

Als je al een account had, dan krijg je een mail om jouw wachtwoord opnieuw in te stellen. We hadden graag alle wachtwoorden overgezet, maar we hopen dat jullie het niet erg vinden om deze kleine handeling uit te voeren.

Aangezien we nu samengaan op één platform met meerdere titels, zullen sommige van jullie een gewijzigde gebruikersnaam krijgen.

De Autoblog app

De Autoblog app is ook vernieuwd, wat ook hard nodig was. Wegens technische redenen (wat een smoes dat toch altijd) kunnen we jullie geen melding sturen dat je de app moet updaten. Als je zelf even naar de appstore gaat, dan werk je de Autoblog app zo bij.

Weg met die lelijke banners

Zoals met de meeste dingen in het leven, staat ook het internet niet echt stil. Formaten en posities van banners veranderen continu. Jullie klaagden er soms terecht over, maar de oude layout met nieuwe advertentieformaten was geen gelukkig huwelijk.

Feit is wel dat jullie lieve lezers zo’n ontzettend leuke doelgroep zijn, dat adverteerders vechten om jullie met hun producten en diensten te laten kennismaken. En natuurlijk moet de uitlaat ook een beetje blijven roken. De Z4 van Nicolas, de M2 van Ruben, de Golf van Loek, de 911 van mij en de F-type van Machiel betalen zichzelf niet. We hebben zelfs collega’s die regelmatig met de trein gaan, dus geloof me: we hebben het geld echt nodig. :-)

Introductie-aanbod: 50% korting voor een jaar Autoblog Elite

Met het Autoblog Elite abonnement zetten we de banners uit en dat voor maar 0,99 euro per maand.

Je hebt toch al een abonnement op de stoelverwarming van je BMW en Carplay in de auto van je vrouw. Dus ja dit kan er zeker bij toch?

We werken aan nog meer voordelen zoals specifieke content alleen voor Autoblog Elite leden. Zodra het zover is, dan laten we je dat natuurlijk weten.





Mocht je problemen ervaren of vragen hebben: vul dit formulier in!