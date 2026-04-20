We klappen even voor Lamborghini

Sommige dingen worden niet gedaan om er heel veel van te verkopen. Of er stinkend rijk van te worden. Sommige dingen gebeuren uit pure liefde. En oké, een beetje met de portemonnee dan.

Hij heeft niet veel introductie meer nodig denken wij. De Lamborghini Miura. In onze verkiezing van de meest sexy auto ooit eindigde die op een tweedeplak, vlak achter de Ferrari 250 GTO. Nou, zo een is eventjes flink onder handen genomen door Lamborghini zelf en is nu weer als nieuw. Fabrieksnieuw, zoals een zekere autowasser zou zeggen

In dit geval gaat het specifiek om een Miura SV uit 1972 die ze volledig gerestaureerd hebben. Alles klopt en wat nieuw moest is ook vernieuwd, terwijl oude onderdelen waar nodig zijn opgepoetst en aangepakt, net zo lang totdat de Miura net zo was als hij in 1972 uit de fabriek kwam rollen.

En dat is bij een Miura niet zomaar iets. Dit is dé auto die ooit het hele supercar-verhaal een beetje heeft uitgevonden. Middenmotor, V12 erachter, laag, breed, totaal absurd voor die tijd. En eigenlijk nog steeds.

Wat Lamborghini hier doet met Polo Storico, hun klassieke afdeling, is niet een beetje netjes, maar eigenlijk gewoon obsessief. Die Italianen gaan niet voor “goed genoeg”. Die willen dat het exact klopt. Dus originele specificaties, juiste materialen, alles zoals het ooit uit de fabriek kwam. Geen modern gedoe, geen shortcuts.

En dan zetten ze ‘m neer op een concours in Rome, tussen allemaal andere belachelijk dure en zeldzame auto’s. En toch trek je meteen naar die Miura. Omdat het gewoon klopt. Die lijnen, die houding, dat hele ding. Merk je het? Wij zijn best wel fan, hoe objectief we ook trachten te zijn.

Dit is zo’n auto waarbij je even vergeet waar de industrie nu heen gaat. Dus we hebben het eens niet over schermen of software-updates, ook geen range anxiety en connectiviteit. Nee, een analoge V12 achter je rug en een design dat na vijftig jaar nog steeds iedereen stil krijgt. Daar gaat het om!

Jammer alleen dat ie zo duur is. Maar ach, kniesoor...