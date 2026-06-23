We krijgen morgen een pittige ochtendspits en dat komt door het OV

Alsof de gemiddelde woensdagochtendspits in Nederland nog niet vervelend genoeg is, lijkt het morgen nog een stukje gezelliger te worden op de snelweg. Of nou ja, gezellig. Gezellig als je graag extra lang naar de achterbumper van een leasebak staart. Door een landelijke OV-staking dreigen namelijk flink meer mensen de auto te pakken. En dat betekent meestal maar één ding: extra file.

Honderdduizenden mensen moeten ineens improviseren

Volgens de Nederlandse Spoorwegen reizen op een gemiddelde woensdagochtend zo’n 300.000 tot 400.000 mensen met de burgerrups naar hun werk. Een serieus aantal dus. Woensdag moet een flink deel van die groep ineens plan B bedenken.

Tussen 04.00 en 08.00 uur rijdt er namelijk geen enkele reguliere NS-trein. Geen intercity’s, geen sprinters, geen lekker dutje in stiltecoupé. Alleen een paar uitzonderingen blijven rijden, zoals de Airportsprinter richting Schiphol en Eurostar-verbindingen. En nee, om 08.01 uur is niet alles door Harry Potter opgelost. Het duurt nog uren voordat zo’n complete dienstregeling weer enigszins normaal loopt.

Ook buiten het spoor wordt het een rommelige bedoeling. Bij Qbuzz vallen ritten uit, bij Arriva wordt hinder verwacht en ook HTM en RET zetten woensdagochtend veel materieel aan de kant. Dus zelfs als je normaal alleen voor het laatste stukje afhankelijk bent van bus, tram of metro, kan dat ineens een hele vervelende situatie worden.

Meer auto’s, meer ellende

En dan gebeurt wat altijd gebeurt. Niet iedereen kan thuiswerken. Niet iedereen kan een afspraak verzetten. En heel eerlijk: niet iedereen heeft zin om ineens 27 kilometer te fietsen. Dus stappen mensen in de auto.

Zelfs als maar een deel van die 300.000 tot 400.000 treinreizigers besluit om morgen de trouwe vierwieler te pakken, ga je dat merken. Vooral rond de Randstad, ringwegen en bekende knelpunten kan de spits daardoor een stuk dikker uitvallen dan normaal. Ons revolutionaire AB advies? Vertrek eerder. Werk thuis. Of accepteer dat je morgenochtend langer stilstaat dan je lief is.

Succes op de linkerbaan.

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