We moesten allemaal aan de EV, en nu dreigt een stroomtekort

Jarenlang kregen we te horen dat de toekomst elektrisch is. Dus kochten we allemaal EV's, plaatsten we laadpalen, schafte half Nederland een warmtepomp aan en werden gascentrales langzaam het zwarte schaap van de energiewereld. Alleen blijkt er nu één klein detail over het hoofd te zijn gezien. Al die elektrische spullen hebben ook elektriciteit nodig. En daar dreigt vanaf 2028 zomaar een tekort aan te ontstaan. Wie had dat gedacht?

Iedereen aan de stekker

Volgens netbeheerder TenneT kan Nederland al in 2028 tegen een tekort aan beschikbare elektriciteit aanlopen. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 2030, maar de nieuwste berekeningen laten zien dat de vraag sneller groeit dan verwacht. Dat komt dus niet doordat het elektriciteitsnet vol zit. Voor de verandering gaat het eens niet over netcongestie, wachtlijsten voor bedrijven of transformatorhuisjes die uit hun voegen barsten. Nee, dit keer gaat het om de stroom zelf. The juice. The power. Steeds meer Nederlanders rijden elektrisch, laden thuis, verwarmen hun woning met een warmtepomp en vervangen hun gasfornuis door een inductieplaat. Precies zoals jarenlang de bedoeling was.

Zon en wind hebben een agenda

Het lastige is alleen dat de Nederlandse stroomvoorziening steeds afhankelijker wordt van zon en wind. Dat is natuurlijk hartstikke prima op een zonnige middag in mei, iets minder ideaal op een donkere, windstille avond in januari. En juist op dat soort momenten moet er wel voldoende capaciteit achter de hand zijn. Daar wringt het een beetje volgens TenneT. Gascentrales draaien namelijk minder uren dan vroeger en worden daardoor minder rendabel. Maar als de zon niet schijnt en de wind besluit een vrije dag op te nemen, zijn het nog altijd diezelfde centrales die het licht aan moeten houden.

De oplossing? De overheid moet energiebedrijven gaan betalen om stand-by te blijven staan. Dus eigenlijk: eerst vertellen dat gascentrales niet meer gewenst zijn en vervolgens subsidie geven zodat ze niet verdwijnen. Echt weer typisch Nederland.

De EV krijgt gezelschap

Voordat alle EV-haters nu gaan zeggen: 'ik zei het toch', moet ik hier even bij vermelden dat elektrische auto's niet de grote boosdoener zijn in dit verhaal. Ze zijn slechts één onderdeel van een veel grotere verschuiving waarbij de hele samenleving steeds afhankelijker wordt van elektriciteit. TenneT verwacht ook geen scenario's waarbij Nederland plotseling volledig in het donker staat. Het gaat vooral om een beperkt aantal piekmomenten, meestal in de winter.

Maar de waarschuwing is natuurlijk wel opvallend. Jarenlang ging het debat vooral over hoe we iedereen elektrisch konden krijgen. Nu verschuift de aandacht langzaam naar een minstens zo belangrijke vraag: Hoe zorgen we ervoor dat er straks genoeg stroom is voor al die elektrische ambities?

Want een laadpaal zonder stroom is uiteindelijk gewoon een duur paaltje.

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