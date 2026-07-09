Kunnen de Chinezen een Defender namaken? We probeerden het rond Goodwood

Leuk dat iedereen een SUV wil, maar voor het serieuzere werk heb je natuurlijk een echte terreinwagen nodig. Een Defender, een Land Cruiser of misschien wel een Denza BAO 5? We mochten alvast rijden met dit nieuwe model.

Vandaag gepresenteerd op het Goodwood Festival of Speed, maar we mochten gisteren al rijden. Hoewel Denza’s BAO 5 een serieuze terreinauto is (ladderchassis, drie elektronische sperdifferentiëlen, noem maar op), was onze testrit gewoon op asfalt. Of je met de BAO 5 de Himalaya of de Sahara kunt doorkruisen, kunnen we je dus (nog) niet vertellen. Maar we hebben wel de karaokefunctie geprobeerd, en dat is ook wat waard. Werkt prima trouwens, alleen het zoeken van nummers is een tikje lastiger dan je eigenlijk hoopt.

Laten we bij het begin beginnen: waar kijken we naar? Een forse terreinwagen met een breedte van 197 centimeter en een wielbasis van 280 centimeter. De lengte en hoogte variëren: de Elegance is 489 cm lang en 192 cm hoog, de Ultimate is met 492 en 193 cm iets langer en hoger. En zwaarder: de Elegance weegt 2940 kg, de Ultimate 3035.

Stekkerhybride

De aandrijving wordt verzorgd door een 1,5 liter viercilinder met 150 pk plus twee elektromotoren (vóór 272 pk en achter 388), waarmee het systeemvermogen uitkomt op maximaal 544 pk. Daarmee sprint je in 4,8 of 5,0 seconden naar de 100. De topsnelheid is 180 kilometer per uur — blijkbaar is Volvo een trendsetter geweest. De aandrijving wordt uiteraard vooral verzorgd door de elektromotoren, de benzinemotor speelt een bijrol. Omdat hij soms op een wat hoog toerental draait, merk je hem echter wel op. Tenzij je volledig elektrisch rijdt, want dat kun je ook doen — negentig kilometer lang, als het moet.













Ondanks de conventionele set-up met een ladderchassis heeft de BAO 5 wel een fraaie wielophanging, met double-wishbones voor en achter. De Ultimate voegt daar een systeem aan toe dat DiSus-P heet en zorgt voor ‘intelligent body control’. Twintig sensoren houden allerlei zaken in de gaten om de auto en vooral zijn inzittenden zo goed en comfortabel mogelijk door de wereld te loodsen.

Klinkt nieuw en modern, maar desondanks is de BAO 5 niet zo nieuw als Denza doet voorkomen. Op de thuismarkt is het model namelijk al even leverbaar, maar onder een andere merknaam. Daar ploegt hij door het terrein als Fangchengbao 5. Logisch dat die tongbrekende naam bij ons wordt aangepast, in Europa past hij het beste bij premiummerk Denza, aldus BYD. In Afrika is het model te koop als BYD BAO 5.

Moet het hebben van een scherpe prijs

Om maar met de deur in huis te vallen: hij rijdt niet onaardig, maar ook weer niet zo goed als een Defender. Op het hobbelige Engelse asfalt rondom Goodwood, waar je ineens begrijpt waarom off-roaders zo populair zijn in dit land, is de BAO 5 ondanks al zijn intelligente systemen niet zo comfortabel als je hoopt. Het is niet slecht, maar ook (nog) niet op het niveau dat we gewend zijn van zijn belangrijkste concurrenten. Toch komt hij over als een goed gelukte auto; alles lijkt goed in elkaar te zitten en voelt degelijk aan, terwijl ook de gebruikte materialen fraai zijn.













Tegen concurrenten met legendarische namen als de Defender, G-Klasse en Land Cruiser moet de BAO 5 het desondanks hebben van een scherpe prijs, maar daarover vertelt het merk nog niets. De prijsstelling van de Z9 GT is in ieder geval niet overmatig scherp te noemen, dus we weten nog niet wat we op dat vlak mogen verwachten. We weten mede daarom niet hoe vaak we de BAO 5 in Nederland op (of naast) de weg zullen zien. De prijs is echter niet het enige waarover Denza nog niets loslaat. Ondanks de aanwezigheid van het voltallige Europese PR-team van BYD op het Festival of Speed, weten we ook nog niet of de auto naar Nederland komt.

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