Check je banden anders eens een keer

Daar is 'ie weer, de jaarlijkse open deur voor de vakantieganger!

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat er binnenkort weer miljoenen Nederlanders met een afgeladen auto richting het buitenland vertrekken. En zoals ieder jaar verschijnen dan ook weer de bekende lijstjes met dingen die je eigenlijk nog even zou moeten controleren voordat je gaat.

Dit keer vestigt bandenfabrikant Bridgestone de aandacht op de banden. Want we vergeten massaal om te controleren of ze überhaupt nog in een goede staat verkeren... Tja. Het klinkt een beetje als een slager die zegt dat vlees belangrijk is, maar helemaal ongelijk hebben ze natuurlijk niet. Hoe modern een auto ook is, uiteindelijk komen alle remacties, stuurbewegingen en veiligheidssystemen neer op vier banden die contact maken met het asfalt.

Vooral tijdens vakantieritten krijgen die het vaak zwaarder dan normaal. De auto zit vol bagage, het is warm, de afstanden zijn langer en soms gaat er ook nog een caravan of vouwwagen mee. Dan merk je sneller de gevolgen van een te lage bandenspanning of versleten profiel.

Volgens Bridgestone is het daarom verstandig om voor vertrek niet alleen even naar de banden te kijken, maar ook naar zaken als olie, remmen, verlichting, ruitenwissers en de airco. Niet omdat dat spannende garagepraat oplevert, maar omdat juist die kleine dingen de vervelendste vertragingen kunnen veroorzaken.

Voor elektrische auto's geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen komt daar nog bij dat het geen slecht idee is om vooraf even naar de laadmogelijkheden onderweg te kijken.

Het zijn allemaal adviezen die ongeveer net zo verrassend zijn als een file op Zwarte Zaterdag. Toch worden veel van die controles elk jaar overgeslagen. Totdat iemand halverwege Frankrijk langs de vluchtstrook staat en zich afvraagt of die banden misschien toch nog even gecontroleerd hadden moeten worden.

Dan kun je nu niet meer zeggen dat wij je niet gewaarschuwd hebben!