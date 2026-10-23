We zijn zo afgeleid door Roadster dat Musk met een belangrijkere belofte wegkomt

De ene belofte is de andere niet, maar je kunt die ene blijkbaar wel gebruiken om ervoor te zorgen dat er over die andere niet meer gezeurd wordt. Zo lijkt CEO Elon Musk van Tesla te denken, gezien vooral Nederlandse Tesla-rijders laat zitten. Maar kijk: de Roadster vliegt!

Leuk natuurlijk, zo'n vliegende auto. Ook wij bij Autoblog waren in eerste instantie best onder de indruk van de kickflip en de zuigkracht. Toch realiseerden we ons al snel dat dit weer een loze belofte van de megalomane topman van Tesla lijkt te worden. Productie is 'dit keer echt' ingepland, maar bij vooruitbestellingen wordt geen levergarantie gegeven. Dat zegt al meer dan genoeg.

Maar waarom?

Daarnaast kan je je ook nog afvragen waarom de lancering van de Roadster zo ver verplaatst werd. Het weer is mogelijk een van de redenen, maar misschien heeft het delen van de kwartaalcijfers van Tesla amper een week later er ook iets mee te maken. De cijfers zijn immers altijd al een minder positief punt van het bedrijf, maar het is ook altijd een moment waarbij beleggers, investeerders, analisten en anderen vragen kunnen stellen aan Musk.

Als je een paar dagen ervoor iets imposants hebt laten zien, gaan de vragen niet bijvoorbeeld niet over het uitblijven van een oplossing voor Full Self-Driving (FSD) voor auto's met oudere hardware. Analisten hadden voorafgaand aan de presentatie van de kwartaalcijfers al verwacht dat het hier niet over zou gaan. De kwestie kwam niet eens in de top 10 van onderwerpen die waarschijnlijk besproken zouden worden. In plaats daarvan wilde mensen het hebben over Optimus, het bezitten van een Cybercab en de volgende stap van FSD, namelijk de 'unsupervised' variant.

Groeiende kostenpost

Het is niet dat dit geen probleem voor Tesla is. Sterker nog, het is een groeiend probleem. Het bedrijf heeft immers de optie voor Full Self-Driving, dat nu overigens Tesla Assisted Driving (TAD), voor duizenden euro's verkocht. Dat maakt het geen belofte die niet nagekomen hoeft te worden, maar een verplichting. Tesla moet leveren of met een alternatieve oplossing komen. En dat is niet de uitgeklede versie van FSD die niet door de RDW goedgekeurd wordt voor gebruik.

Kortom, er is geen update over een gedane belofte waar veel Nederlanders ingetuind zijn. In plaats daarvan richten we ons nu op de volgende nieuwe glimmende doelstelling: een fusie met SpaceX. Oh, en die vliegende auto? Die heeft helemaal geen eigenaar nodig, want die krijgt zijn eigen bewustzijn, aldus Musk.

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