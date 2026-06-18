Waarom Nederland heel Europa plundert voor tweedehands auto's

Nederlanders hebben weer een bijzonder talent ontwikkeld. We ruiken namelijk niet alleen waar de goedkoopste benzine is, maar inmiddels ook waar de interessantste occasions te vinden zijn. En dat blijkt steeds vaker niet in Nederland te zijn. Volgens nieuw onderzoek groeit ons land razendsnel uit tot een van de grootste importmarkten voor gebruikte auto's in Europa. Dus, als ergens op het continent een interessante occasion staat, is de kans groot dat er binnenkort een Nederlands kenteken op zit.

Heel Europa is showroom geworden

Dat Nederlanders graag een auto importeren is natuurlijk niks nieuws. De liefde voor Duitse leasebakken bestaat ongeveer net zo lang als de BPM. Maar inmiddels gaat het allang niet meer om een enkele handelaar die even een Audi uit Düsseldorf of een BMW uit München oppikt. Uit onderzoek van AutoScout24 en marktonderzoeker Quintegia blijkt dat Nederland inmiddels tot de grootste importmarkten van Europa behoort. In 2025 werd er zelfs voor zo'n 3,5 miljard euro aan gebruikte auto's geïmporteerd. Om dat even in perspectief te brengen. Dat is maar liefst elf keer zoveel als in 2021.

Aan de andere kant verlaten ook steeds meer occasions ons land. De exportwaarde van gebruikte auto's groeide naar ongeveer 1,8 miljard euro. Dat is zo'n 3,5 keer zoveel als vier jaar eerder. Conclusie? De Europese occasionmarkt begint eigenlijk steeds meer op Tinder te lijken. Iedereen zit voortdurend buiten de eigen landsgrenzen te swipen.

Waarom we ineens zo ver kijken

De verklaring is best logisch. Autobedrijven zoeken gewoon steeds vaker buiten Nederland omdat er altijd prijsverschillen tussen landen blijven bestaan, terwijl interessante auto's hier soms een beetje lastig te vinden zijn. Maar met een paar klikjes op de muis is tegenwoordig gewoon zichtbaar waar een bepaald model goedkoper of juist dikker uitgerust beschikbaar is. Daarnaast speelt de opkomst van elektrische auto's een rol. De markt verandert snel en daardoor verschuift logischerwijs ook het aanbod. Handelaren kijken daarom dus steeds vaker naar het buitenland om precies die auto's te vinden waar Nederlandse kopers naar op zoek zijn.

Volgens AutoScout24 wordt de Europese occasionmarkt daardoor steeds meer één gigantische automarkt. Waar bedrijven vroeger vooral binnen de eigen landsgrenzen zochten naar autotjes, wordt tegenwoordig net zo makkelijk gekeken naar Duitsland, België, Italië of Spanje. Eigenlijk doen autohandelaren tegenwoordig precies hetzelfde als consumenten. Alleen kopen zij niet één auto, maar meteen een hele vrachtwagen vol.

De grens bestaat nog, maar eigenlijk ook niet meer

Voor consumenten heeft die ontwikkeling ook voordelen. Het aanbod wordt groter en de kans dat je precies die ene uitvoering vindt neemt toe. Die Volvo met panoramadak, luchtvering, beige leer en een trekhaak? Die hoeft niet meer per se in Nederland te staan. Hetzelfde geldt voor die zeldzame BMW, Audi of Porsche waar je al maanden naar zoekt. De verwachting is dat deze internationale handel alleen maar verder en verder zal groeien. AutoScout24 onderzoekt zelfs nieuwe systemen waarmee autobedrijven straks via één platform zowel consumenten als andere handelaren in heel Europa kunnen bereiken.

Dat betekent dat de Europese occasionmarkt steeds meer verandert in één grote showroom zonder grenzen. Of dat goed nieuws is? Voor liefhebbers waarschijnlijk wel. Voor iedereen die dacht een uniek koopje gevonden te hebben misschien iets minder. Want tegenwoordig blijkt heel Europa naar dezelfde advertenties te kijken.

Foto: nlhighwayspots

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