Dit wereldrecord van Koenigsegg is mooi, nog steeds niet de allerbelangrijkste

Het klinkt wat vreemd voor een 1.600 pk sterke megacar, maar Koenigsegg heeft de Jesko toch meer bedoeld voor circuitwerk dan echt ultieme snelheid. Toch voerde het merk een bekend trucje uit met de Jesko, er kwam nog een versie genaamd Absolut. Zonder grote spoiler die de luchtweerstand in de weg zit en met een langere kont voor betere aerodynamica. Die auto reed al meerdere records aan diggelen, maar Koenigsegg belooft nog steeds dat een dezer dagen de hoogste topsnelheid ter wereld erin zit.

Wanneer Koenigsegg aankondigt dat er weer een record is verbroken, sta je dus op scherp. Is het eindelijk die beloofde topsnelheid? Qua officiële records die tellen volgens de wereldrecordregels liggen zowel 300 mijlen per uur als 500 kilometer per uur nog open en Koenigsegg zegt dat de Jesko Absolut dit onder de juiste omstandigheden makkelijk kan. Helaas: dit is niet dat record.

Koenigsegg Jesko Absolut record

Het betreft namelijk de snelste tijd op een kwartmijl en halve mijl voor een productieauto. Die termen worden veel gebruikt vanuit de Amerikaanse drag race-wereld, waar een kwartmijl zo'n 400 meter is en een halve mijl dus 800 meter. Het zijn betrekkelijk korte afstanden, maar genoeg om flinke snelheden te halen. De Koenigsegg Jesko Absolut zette namelijk een tijd van 8,54 seconden neer op de kwartmijl met een gehaalde snelheid van 305 km/u, terwijl op de halve mijl na 12,76 seconden een snelheid van 373 km/u werd geklokt. Beide zijn records voor productieauto's op het gebied van topsnelheid en bovendien voor het eerst dat een auto 300 km/u aantikt op de kwartmijl. Wat het record ietsje zuurder maakt is dat de records voor de sprinttijden zelf staan op naam van de Rimac Nevera, die dankzij zijn elektrokracht veel sneller van zijn plek komt.

Toch weet Koenigsegg het nog zo te spinnen dat de snelheidsrecords officieel zijn en de tijden de snelste zijn voor auto's met een verbrandingsmotor. De Koenigsegg Jesko Absolut krijgt zijn aandrijving enkel op de achterwielen. Dat maakt hem minder snel van zijn plek omdat je moet worstelen met 1.600 pk, maar na de initiële lancering is het niks behalve doorjakkeren. En doorjakkeren deed 'ie. De records zijn trouwens gereden op een niet-speciaal hiervoor bedoelde ondergrond (het vliegveld van Ängelholm waar Koenigsegg gevestigd zit) en op dezelfde banden die de productieauto krijgt. Oftewel: doe dit thuis niet na, maar het zou wel kunnen.

Tenminste: mocht de eigenaar van de Koenigsegg Jesko en Jesko Absolut in Nederland dit lezen, de auto kan het nadat je een update downloadt. Koenigsegg zegt dat de nieuwe records van de Jesko te danken zijn aan nieuwe software die nu over-the-air te downloaden is voor elke Absolut-eigenaar.