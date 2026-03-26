Nissan knoopt eigen strop door volledige inzet op autonoom

Het gaat al een tijdje niet zo heel lekker met Japanse autobouwer: Nissan. Dalende verkopen, miljardenverliezen en een imago waar je het nou niet bepaald warm van krijgt. Dus, wat doe je dan als nieuwe CEO? Precies, je gooit het roer volledig om en zet alles in op de toekomst. Zelfrijdende auto's en AI in dit geval. Maar of dat nou zo handig is...

Nissan wil geen bijrol spelen

De nieuwe topman: Ivan Espinosa, heeft een duidelijke missie. Nissan moet voorkomen dat het eindigt als een soort onderaannemer voor techbedrijven. Je weet wel: zij bouwen de software, jij levert de auto en dan mag je blij zijn met een kleine marge.

Volgens Espinosa heeft Nissan nog genoeg in huis om dat afschuwelijke scenario te vermijden. De Japanse autobouwer beschikt over aardig wat kennis van elektrische aandrijving, software en autonome technologie. Door die drie te combineren, moet er een slimme auto ontstaan die meer is dan alleen een stuk hardware op wielen.

Het plan is om nog dit jaar zelfrijdende Nissan Leafs als robotaxi in Tokio in te zetten. Dat is een aardige zet omdat Japan een enorme taximarkt heeft die grotendeels wordt gedomineerd door traditionele spelers. Nissan probeert dus met hun tech er een beetje tussen te wurmen en tegelijk een compleet nieuw verdienmodel op te bouwen.

Dat klinkt natuurlijk leuk, even een autonome taxidienst opzetten in een mega-drukke stad. Het verdienmodel is immers overduidelijk. Maar in de realiteit brengt dit enorm veel complexiteit met zich mee. Kijk maar naar partijen als Waymo en Tesla die al veel langer in minder drukke Amerikaanse steden dezelfde dienstverlening uit de test-fases proberen te krijgen.

Zelfs de jarenlange ervaring van met name Waymo kan niet voorkomen dat de zelfrijdende taxi's in San Francisco in de knoei komen te zitten met iets simpels als een over een weg gespannen kettinkje, mensen met t-shirts waarop stop-borden staan en zelfs meeuwen die niet uit de weg willen gaan. Dan hebben we het nog niet eens over een kruispunt als Shibuya waar tijdens spitsuren tot wel 50.000 à 70.000 mensen per uur kunnen oversteken...

Grote gok op AI en autonomie

Waar een paar jaar geleden iedereen nog riep dat autonoom rijden “morgen” klaar zou zijn, zie je nu juist precies het tegenovergestelde gebeuren. Steeds meer partijen drukken op het handremknopje of trekken zelfs de stekker eruit.

Neem bijvoorbeeld Cruise, de robotaxi-tak van General Motors. Geld was daar geen probleem, maar zelfs zij zagen uiteindelijk geen haalbare businesscase meer. En dat zegt wel iets. Tegelijkertijd kiezen merken als Rivian en Lucid er juist voor om samen te werken met partijen als Uber, simpelweg omdat zelf alles ontwikkelen te duur en te complex is.

Ook meer conventionele spelers als Mercedes-Benz en BMW trekken de keutel langzaam maar zeker weer een beetje in. Afgelopen week werd bijvoorbeeld duidelijk dat de nieuwe 7 Serie de semi-autonome optie Personal Pilot L3 niet meer gaat hebben. De optie waarmee de luxewagen op vooraf bepaalde plekken bijna zelfstandig zou kunnen rijden, werd door niemand gekocht. Dat zegt ook wel iets over de marktbehoefte van dit soort systemen. Of tenminste over de technologie die in de ogen van klanten nog niet goed genoeg functioneert om er ook daadwerkelijk voor te betalen.

Daarnaast is wereldwijd het beeld minder rooskleurig dan vaak wordt gedacht. In China wordt autonoom rijden gezien als de toekomst, maar ook daar lopen projecten tegen regelgeving en praktische beperkingen aan. De Chinese overheid was jaren lang zelf aanjager van de ontwikkeling van zelfrijdende auto's, maar nadat er meerdere dodelijke ongelukken gebeurde met auto's die zichzelf bestuurde, zijn de eisen voor zulke voertuigen veel strenger geworden. Iets waardoor ook Chinese automakers iets voorzichtiger zijn geworden en minder lopen te pronken met hun technologische voorsprong op de Amerikaanse spelers.

Nissan gaat juist vol gas

Kortom, de plannen van Nissan klinken mooi, maar zijn op z'n minst uitdagend te noemen. Het merk zet vol in op een technologie die nog lang niet volledig bewezen is, lastig technisch goed te krijgen is en vraagt om bakken kapitaal vooraf. Naast dat Nissan dat laatste blijkbaar niet heeft, is er ook nog geen duidelijke voorsprong getoond op het gebied van zelfgemaakte autonome voertuigen. En ja, samenwerkingen met partijen als Wayve en Uber kunnen helpen, maar komen, zoals Nissan het zelf ook zegt, met een bepaalde mate van afhankelijkheid waar het eigenlijk juist vanaf wil.

Kort gezegd: Nissan zet alles op autonoom rijden op een moment dat anderen juist twijfelen en er op korte termijn nog geen duidelijk verdienmodel in zit.. En dat maakt deze strategie niet alleen ambitieus, maar vooral ook riskant.