Weer blokkade Ring Utrecht

Zet maar alvast in je agenda voor zaterdag 4 juli 2026: Blijf weg uit Utrecht, ik herhaal blijf weg uit Utrecht! De klimaatdrammers van Extinction Rebellion hebben aangekondigd om op 4 juli om 12.00 Palestina te gaan bevrijden en het het klimaat te gaan redden door wederom de Ring van Utrecht te gaan blokkeren.

Eind april heeft het rapaille ook toegeslagen. Een enorme verkeershinder was het gevolg en nog steeds is de subsidie op fossiele brandstof nog niet opgeheven. Den Haag heeft daar al weer een paar maanden de tijd voor gehad en nog altijd zijn we niet volledig emissievrij. Ongehoord dat het nieuwe kabinet, notabene onder leiding van klimaatdrammer Jetten, nog steeds niet gedaan heeft wat het blokkeertuig heeft gevraagd.

Direct einde subsidies

De heldere lichten van XR willen een stante pede einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de klimaatbubbel gaat het om tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro aan subsidie. Niet dat er alternatieven beschikbaar zijn voor fossiele brandstoffen, het stroomnet zit bijvoorbeeld helemaal vol in drie provincies, maar eerst maar eens gewoon stoppen met fossiel en daarna zien we wel weer verder.

Dat geld wat vrijgespeeld wordt moet overigens volgens de activisten niet naar de energietransitie, maar naar huisvesting en gezondheidszorg. Beiden kunnen niet zonder fossiele energie op dit moment, maar dat mag het realisme niet drukken. Het communisme is al meerdere keren mislukt, maar deze extreme klimaatgekkies zijn van mening dat landen als de Sovjetunie, Cambodja en Cuba het gewoon niet helemaal goed hebben uitgevoerd. XR legt het op 4 juli nog één keer beter uit.

Blokkade spoor

Voor wie niet tot 4 juli kan wachten, morgen gaat het schorremorrie van XR eerst eens op het spoor zitten bij Utrecht Centraal. Want al die milieuvervuilende elektrische treinen mogen niet rijden. Dus wil je morgen naar Utrecht, stap dan in je rokende autootje op dinosap en laat de burgerrups zonder uitstoot maar even links liggen, of rechts, al naar geland je politieke voorkeur of overtuiging.

Hopelijk zijn op 4 juli de problemen in de asiel-/opvang-crisis (kiest u maar) opgelost, dan hebben de Romeo's en ME wellicht tijd om deze keer de Ring van Utrecht schoon te vegen.