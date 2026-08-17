Laatste GP van Nederland dreigt in water te vallen

De F1-zomerstop zit erop: het is weer raceweek! Belangrijker voor ons Nederlanders is de volgende race die op de agenda staat: de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voor de (voorlopig?) laatste keer komt de Formule 1 langs op het Nederlandse circuit aan de duinen. Maar moet je voor deze afsluitende editie je oranjeponcho meenemen of de zonnebrandcrème?

Volgens wat verschillende weerstations lijkt het vooral op het eerste. Net als in veel delen van de rest van Nederland gaat het deze week veel regenen in Zandvoort. Als we inzoomen op het weekend zijn de voorspellingen wat wisselvallender.

Tijdschema GP van Nederland 2026

Eerst eens zien op welke tijden we moeten letten voor de F1-sessies. Voor als je het nog niet wist: de laatste GP van Nederland is voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse F1-race een sprintweekend. Daardoor is er maar één training op vrijdag en voor de rest kwalificatie- en racesessies.

Vrijdag 21 augustus

Vrije Training: 12:30 - 13:30

Sprintkwalificatie: 16:30 - 17:14

Zaterdag 22 augustus

Sprintrace: 12:00 - 13:00

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 23 augustus

Start GP van Nederland: 15:00

Weer in Zandvoort tijdens de F1

De opening van het raceweekend zou meteen nat moeten zijn. Het begin al in de ochtend met regenen in Zandvoort waardoor de baan lekker vochtig is. Tussen 12:00 en 14:00 uur ‘s middags (ten tijde van de training) druppelt het minimaal, dus wellicht dat er nog met slicks geoefend kan worden. Tijdens de sprintkwalificatie zou het wat meer moeten regenen (0,4 tot 0,6 millimeter per uur) voor een kwali op inters.

Een dag later verandert het weerbeeld volgens de huidige voorspellingen nauwelijks. Het blijft wisselvallig, al kan de zon er aan het einde van de middag een keer doorheen komen. Voor het moment van de sprintrace is de kans op regen 53 procent wat dan met 0,4 millimeter per uur naar beneden moet komen. De kwalificatie in de hoofdrace is droog.

En dan het hoofdingrediënt aan het einde: de race. Volgens Buienradar gaat de laatste GP van Nederland op een droog Circuit Zandvoort worden verreden. Er hangen nog steeds wolken boven de baan, maar de kans dat er regen uit komt is minimaal (1 tot 2 procent).

Maar onthoud: voor de race van 2023 waren de teams er zeker van dat er geen regen zou vallen. Tijdens de eerste ronde bleek al dat de voorspellingen er flink naast zaten.

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